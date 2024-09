Dançarina de break que virou piada nos Jogos de Paris vira número 1 do mundo

Lembra da Raygun? Aquela dançarina de break de quem todo mundo riu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e que viralizou como um meme ao redor do planeta? Pois bem, ela acaba de se tornar a número 1 do mundo pela World DanceSport Federation (WDSF).

Após sua performance inspirada em cangurus, a atleta australiana de break denunciou uma campanha de ódio nas redes sociais em que paródias eram feitas a esmo, enquanto sua capacidade como atleta era questionada no mundo inteiro, com pessoas perguntando como ela teria sido escolhida para disputar uma Olimpíada.

Mas, um mês após sua eliminação na fase classificatória, sem marcar um único ponto sequer, Rachel Gunn, ou Raygun, foi eleita a melhor dançarina de breakdance do mundo pela World em uma seleção baseada nos quatro melhores desempenhos da competidora nos últimos 12 meses. “Muitos atletas têm apenas um resultado em uma competição válida para classificação”, disse a WSDF, em nota.

Durante o período de dezembro de 2023 e agosto de 2024, mês dos Jogos Olímpicos, considerado para a formação do ranking, Raygun foi a atleta que mais somou pontos, 1000, ao vencer o campeonato da Oceania. A japonesa Riko, que ganhou o Gold World Series, em Hong Kong, que conseguiu 1.000 pontos, mas o órgão da modalidade concedeu o primeiro lugar a Raygun, dizendo que sua prova teve mais peso.

A federação, no entanto, já confirmou que as próximas provas de breaking da Gold World Series serão realizadas em outubro, em Xangai, o que quer dizer que Raygun pode não ficar no pódio por muito tempo. De qualquer forma, já foi um ótimo motivo para ela viralizar novamente, só que de forma positiva.