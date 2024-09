Efeito Depay: Corinthians aumenta seguidores e se aproxima do Flamengo

Depois de contratar o holandês Memphis Depay, que tem passagens por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, o Corinthians alcançou a marca de 1,8 milhões de seguidores na plataforma Threads, se aproximando do “líder” Flamengo, com 2,3 milhões.

Com o bloqueio do X, antigo Twitter, o Timão anunciou a contratação de Depay em plataformas alternativas. Além da Threads, a chegada do astro também foi divulgada no Bluesky, onde o time alcançou mais de 40 mil seguidores em menos de 24 horas e se tornou o líder do ranking entre os clubes brasileiros.

Os números estão muito abaixo daqueles colecionados pelos grandes clubes brasileiros no X. Segundo Wagner Leitzke, líder do marketing digital da empresa End to End, Threads e Bluesky são plataformas que ainda não caíram no gosto do brasileiro, algo condicionado ao tempo que o X permanecerá suspenso no país.

Como parâmetro, Corinthians e Flamengo somados no X chegavam a 230 milhões de seguidores, com mais de 4 bilhões de interações anuais. O Rubronegro liderava, com 10,8 milhões de seguidores, acompanhado pelo Timão, com 7,8 mi, São Paulo, com 4,9 mi, e Palmeiras, com 3,8 mi.