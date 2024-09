Noiva de jogador do Flamengo expõe ameaça de morte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A influenciadora Karoline Lima, noiva do jogador do Flamengo Léo Pereira, fez uma publicação em sua conta oficial no Instagram, relatando uma intimidação que sofreu logo após anunciar o noivado com o zagueiro. Ela respondeu uma pergunta de um seguidor que questionava se a modelo recebia ameaças. “Vou começar a expor mesmo para vocês entenderem o que rola. Pessoas assim não representam a torcida do Flamengo”, disse Karoline publicando um print de tela em que um usuário escreveu: “Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos”, entre outras ameaças.