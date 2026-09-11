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Edições - Revista VEJA

Brasil

Política

Revelações do caso Vorcaro dividem o STF e pressionam a Corte em meio às eleições
Coluna

José Casado: Juízes do Supremo estão empurrando o país para um clímax de insegurança jurídica
Eleições

Na reta final, disputa acirrada entre Lula e Flávio acende alerta na campanha petista
Candidato

Os problemas enfrentados por Augusto Cury no voo solo da terceira via
Campanha

Indecisos passam a orientar a movimentação das campanhas de Lula e Flávio na reta final
Crime

Insegurança pública mobiliza a campanha, mas propostas dos candidatos erram os alvos
Coluna

Murillo de Aragão: A eleição não encerrará a crise
Nordeste

Batalha decisiva: João Campos define o seu futuro em duelo acirrado com Raquel Lyra
Sudeste

Douglas Ruas cresce nas pesquisas e busca colar a imagem à de Flávio para acelerar

Economia

Comércio exterior

No topo do mundo, carne brasileira provoca reação de produtores, governos e concorrentes
Coluna

Maílson da Nóbrega: Não haverá estabilidade sem reformas nas próximas décadas
Crise

A paciência acabou: fundos multimercado enfrentam debandada de investidores e gestores

Internacional

Extremismo

À sombra do passado: avanço da ultradireita na Alemanha é sinal de alerta para a Europa
Estados Unidos

Em modo campanha, JD Vance já começa a se movimentar para ganhar os holofotes
Mundialista

História vira hit: o povo quer saber

Geral

Comportamento

Novas pesquisas desvendam mitos sobre o que vai pela cabeça da geração Z
Saúde

IA se consolida na medicina ampliando a velocidade e a precisão dos exames
Primeira Pessoa

"Chegou a minha vez", afirma primeira promotora trans no país
Internet

Cada vez mais brasileiros recorrem a aplicativos para superar a solidão e encontrar novas amizades
Turismo

Viajar ganha ares de competição para uma turma que adora compartilhar conquistas nas redes
Consumo

Paródias da famosa bolsa da Hermès, Jelly Firkins viram febre mundial
Moda

O desfile das quadras: circuito profissional de tênis se sagra como uma vitrine luxuosa da moda
Cultura

Após vinte anos de planejamento e 1 bilhão de dólares investidos, museu de George Lucas abre as portas
Tela Plana

Visitamos o set de ‘Delegacia de Homicídios’, 1ª série policial brasileira do Disney+
Em Cartaz

Como ‘Da Magia à Sedução’ foi de fracasso a filme cult – com direito a sequência
O Som e a Fúria

O novo embate entre cantores e a IA: quem tem o direito à própria voz?
Livro aberto

Cixin Liu, o autor futurista chinês que conquistou Barack Obama e a Netflix
Os livros mais vendidos

Confira as obras que lideram a lista de VEJA nesta semana
RACHA SUPREMO - 11/09/2026 RACHA SUPREMO - 11/09/2026 Assinar a VEJA

Carta ao Leitor
Entrevista Alfredo Gaspar
Imagem da Semana
Conversa José Loreto
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