Cada vez mais brasileiros recorrem a aplicativos para superar a solidão e encontrar novas amizades

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A solidão na vida adulta é um desafio crescente, amplificado pela era digital. Com 1 a cada 5 pessoas sentindo-se solitárias, apps de relacionamento e novas plataformas como Bumble, Happn e Timeleft estão se adaptando para conectar milhões de brasileiros em busca de amizades genuínas. Descubra como a tecnologia ajuda a formar laços duradouros e os impactos positivos desses encontros na saúde e bem-estar.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Na infância, as amizades fluem na escola, no prédio, sem exigir da criançada grande esforço para esbarrar com gente com quem interagir. Conforme o tempo passa, porém, as oportunidades vão se estreitando diante dos afazeres da vida adulta, e encontrar um ombro em que se apoiar envolve mais iniciativa. A dificuldade se eleva nesta era ultraconectada, na qual parte do cotidiano se desenrola nas redes, a distância. É neste caldo que um de cada cinco indivíduos em 150 países, o Brasil incluído, relata sentir solidão, o que faz acender a luz amarela da Organização Mundial da Saúde (OMS). Atentos a essa multidão, aplicativos que vêm aparecendo na paisagem da internet e outros que já prosperam no universo dos relacionamentos, como Bumble e Happn, passaram a oferecer ferramentas para aproximar pessoas em busca tão somente de um bom papo com alguém com quem compartilhem gostos e interesses. A ideia depois do match, claro, é formar um elo tête-à-tête, de preferência duradouro.

E não são poucos os que hoje tentam encontrar um bom amigo pela via dos apps. De acordo com dados levantados por VEJA, o contingente é de mais de 9 milhões de usuários no Brasil, número em rota ascendente. Antes do date da amizade, cada qual elenca no site seus hobbies, predileções, leituras, com o que trabalha, e aí o algoritmo entra em ação. “As novas tecnologias criam uma forma mais objetiva e prática de interação para driblar o mal da solidão, um ambiente que requer menos traquejo social para engatar um laço”, afirma o antropólogo Bernardo Conde. As plataformas que há tempos se voltam para o namoro abraçaram o novo nicho após observar a navegação dos usuários — a princípio à procura da cara-metade. Pois, ao investigar o verdadeiro propósito da turma, uma pesquisa do Happn concluiu que o que 45% dos solteiros queriam mesmo era uma companhia de ouvido afiado para sentar-se à mesa de um restaurante e entabular uma conversa. Entre os jovens, a fatia crescia para 61%.

O anseio por estabelecer conexões significativas, fora do campo amoroso, avança em meio a uma virada de chave da modernidade. Durante séculos, subir ao altar era uma trilha quase que inescapável, mas aos poucos foi cedendo espaço a um variado leque de arranjos. E o conceito de vínculo sólido ganhou outro contorno, como para a estudante de gastronomia Isabel Cerqueira, 25 anos, que quer ampliar as opções de gente com quem trocar uma ideia. “Neste momento, valorizo mais estar com amigos do que com um parceiro”, diz ela, que celebra três boas amizades que estabeleceu nos apps. Ela dá a face a um fenômeno visível no Brasil, especialmente entre mulheres: segundo recente pesquisa da ONG Family Talks, quase metade das entrevistadas declara se sentir sozinha em algum grau — 11 pontos a mais do que os homens. “Elas passam muito tempo às voltas com a família, os filhos, e não raro as outras relações ficam enfraquecidas. Daí a preocupação, maior do que a deles, de ir atrás de mais vínculos”, avalia o psicólogo Vitor Muramatsu, da USP.

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De olho em todos esses sacolejos, o mercado vai naturalmente se diversificando. E, para além de apps como o BeFriend e o Yubo, ao estilo Tinder, só que para amizade, surgem também plataformas que se encarregam de juntar desconhecidos de perfis semelhantes em torno de programas como caminhadas, jantares e até viagens. A pessoa ingressa no sistema e fornece lá suas predileções e características, e assim os grupos são formados por serviços como o Timeleft. Natural de Porto Alegre, a advogada Betina Alves, 28 anos, se viu a sós quando mudou a trabalho para São Paulo e decidiu tentar a sorte no aplicativo. De repente, estava em um encontro que lhe agradou. “Sei que muita gente tem preconceito contra a ideia, mas conheci no jantar a que fui meninas da minha idade, com gostos parecidos, e criamos um grupo bem legal para conversar e marcar programas”, relata.

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A pressa contemporânea é certamente outro fator que faz com que mais pessoas como ela recorram a um empurrãozinho da tecnologia. “Há um cansaço em tentar encontrar um momento em comum com os amigos antigos, cada um em sua rotina. O que essas comunidades podem fazer é unir indivíduos em fases parecidas”, comenta o sociólogo Jair de Souza Ramos, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Sabidamente, este é só o primeiro passo. Um elo para valer requer dedicação e tempo, como mostra um estudo da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, publicado no periódico científico Journal of Social and Personal Relationships. Com base em um vasto banco de dados, para começar a pensar em um estágio mais avançado de conexão são necessárias ao menos 200 horas de uma interação de maior profundidade.

Como esperado, dentro e fora das redes, muitas vezes na busca de uma interação consistente a pessoa acaba se frustrando com conversas rasas que nada adicionam. A modelo Isadora Freitas, 26 anos, frequentadora dos apps de amizade, reconhece que várias vezes já se frustrou, mas não desiste. “As duas partes têm de estar dispostas a criar uma conexão real”, ensina. Quando ela se faz, os efeitos positivos extrapolam a vida social. A maior pesquisa já feita sobre amizades, conduzida por um time da Universidade Harvard, mostra que um círculo forte de gente com quem contar é decisivo à saúde física e mental e contribui até para a longevidade. “Uma boa vida se constrói com base em relacionamentos”, resume Robert Waldinger, diretor do estudo. Dito isso, bons matches a todos — e aquele abraço.

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Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012