“Chegou a minha vez”, afirma primeira promotora trans no país

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Fabi Pilate, a primeira mulher trans a ocupar o cargo de promotora de Justiça no Brasil, compartilha sua emocionante jornada. Desde a infância desafiadora no interior do Mato Grosso do Sul, passando por anos de estudo e superação de preconceitos, até a aceitação de sua identidade e a realização de um sonho. Sua história inspira.

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Encarei 22 horas de lancha pelos rios do Amazonas até chegar a Jutaí, a quase 1 000 quilômetros de Manaus, onde assumi um cargo pelo qual tanto lutei: promotora de Justiça. A viagem foi longa e tocante, diante de tudo o que me aguardava ao desembarcar. No domingo, 6 de setembro de 2026, me tornei a primeira mulher trans a ocupar cadeira tão importante em um Ministério Público (MP) brasileiro. Há dois anos, quando recebi a notícia de que havia sido aprovada no concurso, fui tomada por profunda emoção, junto a um imenso senso de responsabilidade. A conquista exigiu anos de estudo, dedicação máxima e persistência para não largar no meio uma jornada permeada de dificuldades. Vejo a estrada até aqui como uma vitória mais ampla — ela é de todas as pessoas que não se imaginam estar em um lugar valorizado na sociedade. Por muito tempo, eu própria achava que ir tão longe era um sonho impossível.

Nasci em uma família pobre do interior de Mato Grosso do Sul. Meus pais não tinham muito conhecimento. O que eu decidisse para minha vida, tudo bem para eles. Desde cedo, entendi que estudar era a única via para mudar minha realidade, mas havia um problema: aos 6 anos, já sabia que era diferente das outras crianças, só não estava exatamente claro como nem por quê. Na sala de aula, a professora dividia a classe entre meninas e meninos. Eu queria me sentar com as garotas, embora não fosse permitido. Naquele ambiente hostil, os olhares e comentários maldosos me marcaram: fiquei mais contida, menos espontânea. Passei a calcular cada movimento, cada gesto. Os livros viraram meu refúgio e neles mergulhei. Podiam me chamar do que quisessem, mas eu era a melhor aluna. Para tentar impedir o bullying, levei até o Estatuto da Criança e do Adolescente para o colégio. Aquele lugar também era meu e nunca me pus na pele de vítima.

Com altas doses de disciplina e esforço, ingressei no curso de direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Cheguei a Campo Grande com 70 reais no bolso. Arrumei trabalho como garçonete, e era tudo contado. Havia dias em que ficava sem comer para economizar. Uma dureza que valeu a pena. Me formei, fiz mestrado, me tornei assessora no MP e comecei a dar aulas. Mal conseguia acreditar no fato de ter construído uma carreira, mas fui percebendo que a academia havia virado uma espécie de esconderijo. Ainda faltava algo importante: não conseguia estar no mundo com minha identidade verdadeira. Sempre soube que, dentro de mim, havia uma questão de gênero. O conflito, porém, era tão grande que eu o ignorava. O ponto de virada veio na pandemia. Em uma sessão de terapia, o psicólogo perguntou sobre o assunto e, pela primeira vez, eu disse em voz alta: “Sou trans”. Não existir como mulher tinha ficado insuportável.

Aos 39 anos, comecei o tratamento com hormônios, enquanto estudava para o concurso que me levaria ao Ministério Público. Mesmo sabendo que poderia prejudicar meu desempenho, enfrentei o que para mim era inadiável. Tive vômitos, mudanças bruscas de humor, perdi força física e fiquei de cama. Precisei me adaptar ao corpo novo. Cheguei a me separar de meu companheiro, com quem já estava havia dezesseis anos, para então começarmos a nos conhecer outra vez. Um dia, a esperada notícia veio: tinha passado no concurso. Ainda estou aprendendo a ser a Fabi, sem respostas definitivas sobre o que é ser mulher. Existem pessoas trans, e não são poucas, que até hoje não conseguem sair de casa, o que é inaceitável. Nunca pretendi ser porta-voz de uma comunidade, mas sei o que a visibilidade que ganhei agora significa. Que ela ajude mais gente como eu a sair das sombras e a sonhar cada vez mais alto.

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Fabi Pilate em depoimento a Amanda Péchy

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012