Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Cultura

Cixin Liu, o autor futurista chinês que conquistou Barack Obama e a Netflix

Ele fala com exclusividade a VEJA sobre a arte de escrever ficção científica

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 08h00
EPIFANIA - Liu: ver um satélite chinês cruzar o céu mudou tudo
EPIFANIA - Liu: ver um satélite chinês cruzar o céu mudou tudo (Alamy/Fotoarena/.)
Continua após publicidade
Cixin Liu, o autor futurista chinês que conquistou Barack Obama e a Netflix Priorizar nos meus resultados Google

Em abril de 1970, na província chinesa de Shanxi, um menino de 7 anos olhou para o alto para ver o Dong Fang Hong I, o primeiro satélite artificial da China, cruzar o céu noturno. Aquele ponto de luz em movimento foi como um despertar cósmico. Hoje, aquele garoto, Cixin Liu, 63 anos, é celebrado como o maior nome da ficção científica chinesa contemporânea — e um dos mais relevantes do mundo. Ex-engenheiro de computação, Liu se tornou um fenômeno global, elogiado por Barack Obama e adaptado pela Netflix na série O Problema dos Três Corpos — que tem uma segunda temporada a caminho. O lançamento no Brasil de sua coletânea de contos Terra à Deriva reforça esse status e convida o leitor a mergulhar numa imaginação comparável à de mestres do gênero, como Isaac Asimov e Arthur C. Clarke.

O que distingue Liu é a forma como funde rigor científico — mecânica orbital, física quântica, nanotecnologia — e uma perspectiva fortemente ligada à história e à cultura chinesa. No conto que dá nome à coletânea — adaptado em um filme homônimo em 2019 —, o Sol envelhecido se torna uma ameaça à vida humana, que precisa escapar da Terra. Em vez de evacuar a população em naves, a humanidade constrói 12 000 turbinas para arrastar o planeta rumo a outra estrela. “Essa escolha reflete o profundo ‘apego ao lar’ da cultura chinesa”, diz Liu em entrevista a VEJA (leia no quadro abaixo). Enquanto a ficção ocidental celebra quem deixa a casa para trás, a sensibilidade oriental prefere levá-la consigo.

Capa do livro Terra à Deriva - Contos de Cixin Liu. O fundo é um céu estrelado escuro, com a Terra no centro, emitindo um feixe de luz para baixo. Na parte inferior, chamas alaranjadas e vermelhas. Naves espaciais escuras flutuam nas laterais. O título e o nome do autor estão em branco, e o logo da editora Suma está em branco na parte inferior
TERRA À DERIVA, de Cixin Liu (tradução de Leonardo Alves, Suma, 360 págs., R$ 89,90 e R$ 39,90 o e-book) (./.)

Já no conto Sol da China, a escala cósmica ganha contornos sociais e poéticos ao acompanhar um limpador de janelas que trabalha na manutenção de um espelho refletor orbital gigantesco, concebido para controlar o clima do planeta. Nessas histórias, a ciência e a tecnologia em escala astronômica funcionam tanto como vetores de progresso quanto de assombro, mas é sempre a determinação do indivíduo comum diante de forças incompreensíveis que dita a narrativa.

Siga
Continua após a publicidade

O mesmo se vê em sua obra-prima, a trilogia iniciada em 2006 com O Problema dos Três Corpos — seguido por A Floresta Sombria e O Fim da Morte. A saga começa no tumulto da Revolução Cultural, em 1967. O espancamento público de um professor de física pela Guarda Vermelha testemunhado por sua filha é o eixo dramático da trama: a tristeza a leva a transmitir as coordenadas da Terra a uma civilização alienígena, na esperança de que uma força externa salve a humanidade de sua crueldade. O arco ecoa a própria infância de Liu: nascido em 1963, ele viveu a instabilidade daquele período, que dissolveu esperanças políticas ingênuas.

NA NETFLIX - O Problema dos Três Corpos: segunda temporada a caminho
NA NETFLIX - O Problema dos Três Corpos: segunda temporada a caminho (./Netflix)
Continua após a publicidade

A trama foi a única a irritar o governo chinês: os censores não deixaram o livro passar intocado — Liu foi obrigado a diluir o capítulo de abertura no meio do romance. Foi só na tradução para o inglês, feita por Ken Liu, que a cena da violência na revolução voltou à posição original, abrindo o livro. Apesar do episódio, a relação do autor com o governo totalitário de seu país, onde ainda reside, é cordial. Hoje, seus receios estão mais ligados à evolução das inteligências artificiais — como os supercomputadores descritos por ele na trilogia, que espionam a humanidade. Para além da vigilância, ele teme a desvalorização da criatividade. Livros como o monumental Ulisses, de James Joyce, valem pelo esforço humano que carregam. Paralelo possível com o autor chinês: enquanto confronta o leitor com sua insignificância cósmica, Liu vê no impulso de proteger o lar e as relações a mais bela odisseia do universo.

“A IA ameaça a literatura”

O senhor começou tecendo contos antes de romances. Foi uma forma de ganhar musculatura na escrita? Eu escrevia contos porque o mercado editorial chinês da época não comportava romances. Mas para a ficção científica épica o romance é indispensável, pois construir mundos imaginados exige muito espaço descritivo para estabelecer sua própria lógica.

Em Terra à Deriva, diante de uma ameaça, seus personagens optam por mover o planeta em vez de evacuá-lo. Por quê? Fisicamente é irracional, mas tem imenso valor estético. Reflete o profundo “apego ao lar” (jiayuán qíngjié) da cultura chinesa. Ao contrário da tradição ocidental, a sensibilidade oriental prefere levar sua casa e raízes consigo, mesmo cruzando o cosmos congelante.

Continua após a publicidade

Enviar coordenadas terrestres ao espaço, como é feito em O Problema dos Três Corpos, é um ato de irresponsabilidade? Sim, o bom senso básico ensina a não falar com estranhos nem abrir a porta à noite. A cautela é real. A Academia Internacional de Astronáutica já proíbe transmissões ativas de sinais sem ampla consulta.

A inteligência artificial generativa é uma ameaça à literatura? O perigo real não é a substituição, mas a desvalorização. A IA ameaça a literatura, pois clássicos humanos valem pelo esforço e sofrimento de quem os criou. Se uma IA gerar obras complexas em segundos, a arte perderá sua aura sagrada e grande prestígio para leitores e críticos. Espero que não aconteça.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012

Publicidade
TAGS:
Livro Aberto
Livros
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).