Douglas Ruas cresce nas pesquisas e busca colar a imagem à de Flávio para acelerar

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A disputa pelo governo do Rio de Janeiro se intensifica, com Douglas Ruas (PL) correndo contra o tempo para alcançar Eduardo Paes (PSD) e garantir o segundo turno. Ruas aposta no apoio de Flávio Bolsonaro e em sua crescente visibilidade, enquanto Paes se apoia em sua popularidade e uma vasta coalizão. A reta final da campanha é decisiva para o futuro político do estado.

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A três semanas da eleição, a disputa para o governo do Rio de Janeiro está em clima de corrida contra o relógio para o candidato do PL, Douglas Ruas. Se quiser garantir um segundo turno contra o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), que vem até agora liderando as pesquisas com folga, o político que representa o bolsonarismo em seu berço precisa acelerar o passo para encurtar a distância para o adversário. Ainda visto como um ilustre desconhecido por vasta fatia da população, o deputado estadual, que pela primeira vez concorre a um cargo majoritário, põe as fichas no bom momento de seu padrinho político, Flávio Bolsonaro (PL), que tem recuperado terreno no plano nacional (e no Rio) e hoje aparece embolado no segundo turno com Lula em praticamente todos os levantamentos de intenção de votos. A aposta é que ele ainda pode impulsionar o aliado na reta final da campanha. “Quase metade de quem vota na direita não sabe quem é Ruas, então há espaço para crescer”, avalia Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quaest.

No QG fluminense do partido, a ordem é intensificar o contato entre os dois, uma vez que a chance de votar em Ruas aumenta quando é apresentado como “o candidato de Flávio”. Em busca de imagens para serem veiculadas na TV e nas redes, o deputado embarcou na ponte aérea e marcou presença na manifestação de 7 de setembro em São Paulo. Nos próximos dias, ele e o senador irão juntos a Cabo Frio, na Região dos Lagos. Com um olho no comportamento dos eleitores e outro no calendário, os coordenadores da campanha calculam se haverá tempo hábil para ganhar mais terreno e levar a contenda para o segundo round em novembro. As sondagens mostram que Paes obtém entre 39% e 43,5% das preferências da população, condição que o aproxima da possibilidade de ser conduzido ao Palácio Guanabara já no primeiro turno. Ruas, no entanto, tem subido e figura no segundo lugar em recentes projeções, em um intervalo que oscila entre 19% e 27%. “Paes mandou fazer um terno para a posse, mas esqueceu de combinar com o povo”, alfineta um cacique local do PL.

Apesar da larga vantagem, contar os grãos da ampulheta passou a ser central também para o ex-alcaide. Nos bastidores de sua campanha, comenta-se que o crescimento do adversário era esperado, especialmente em um estado tão estratégico para a família Bolsonaro. Em 2024, o candidato do clã à prefeitura do Rio, o ex-­deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pela trama golpista, obteve 30% dos votos válidos, mas não conseguiu impedir a vitória de Paes no primeiro turno, com 60%. Agora, há o reconhecimento de que Ruas é um nome mais preparado, com bom trânsito entre prefeitos do interior, de quem se aproximou na condição de secretário das Cidades da gestão do ex-governador Cláudio Castro. Ele também tem a vantagem de pertencer a uma família com influência na cena local — é filho de Capitão Nelson (PL), prefeito de São Gonçalo, o segundo maior colégio fluminense, com mais de 600 000 eleitores.

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Veterano, Paes garante olhar mais para o próprio córner do que para o outro lado do ringue. Endossado por Lula, que não desfruta de boa popularidade no estado, ele tem posado ao lado do presidente, mas prefere escapar da nacionalização do debate. A dianteira, ele atribui ao fato de ter deixado a cadeira com boa aprovação (67%). O que tem pesado a favor são as articulações com os doze partidos que integram sua coligação e o apoio de doze dos 22 prefeitos da Região Metropolitana, que concentra mais de um terço do eleitorado. Alguns dos nomes que historicamente se alinhavam ao bolsonarismo se bandearam para o lado de Paes, como Rogério Lisboa, que chegou a ser anunciado como vice de Ruas e acabou virando a casaca. “Política não se faz só com aliança. Temos capilaridade e vamos falar diretamente com o povo”, minimiza o candidato do PL, prevendo intensificar a presença em zonas eleitorais identificadas com os Bolsonaro, como a Baixada Fluminense.

O avanço de Ruas nas pesquisas chamou a atenção de quadros da direita do Progressistas e do União Brasil, que haviam declarado neutralidade, mas que, por trás dos panos, já admitem manter a porta aberta para futuras negociações de segundo turno — se houver. “Muitas lideranças diminuíram o ímpeto de apoiar Paes e fizeram sinalizações para Douglas”, diz um quadro da federação que une as duas agremiações. “Garanto que o apoio a mim segue firme”, rebate Paes. O entorno de Ruas tenta transformar a distância do Centrão fluminense em bandeira, ao empurrar para Paes o rótulo de expoente da “velha política”, movimento que o representante do PSD tenta desconstruir ao elevar o tom e partir para o ataque no horário eleitoral. Chamando o adversário de “filhinho de papai” e “príncipe herdeiro de Cláudio Castro”, as propagandas tentam vincular Ruas ao agora tóxico ex-governador, que se desincompatibilizou para concorrer ao Senado, mas terminou enredado em suspeitas de corrupção que o deixaram inelegível. Enquanto o tempo se esvai, o eleitor decide quando a corrida será, de fato, encerrada.

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Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012