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À sombra do passado: avanço da ultradireita na Alemanha é sinal de alerta para a Europa

A vitória na Saxônia da AfD, a sigla que chega a resvalar em uma parte do ideário nazista, indica retrocesso que já atinge vários países do continente

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 06h00 | Atualizado em 11 set 2026, 12h42
VOZ RADICAL - Siegmund: o líder político defende a maciça deportação de imigrantes e a saída da UE
VOZ RADICAL - Siegmund: o líder político defende a maciça deportação de imigrantes e a saída da UE (Ronny Hartmann/AFP)
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À sombra do passado: avanço da ultradireita na Alemanha é sinal de alerta para a Europa Priorizar nos meus resultados Google

Terminada a II Guerra e expostos os horrores do Holocausto, a Alemanha pôs de pé uma rigorosa política baseada no brandmauer, uma espécie de cordão sanitário para frear qualquer manifestação que fizesse lembrar o nazismo e garantir que aquela barbárie jamais se repetisse. Funcionou bem por bastante tempo, mas o paredão contra o extremismo, que já vinha perdendo a solidez, acaba de dar o seu mais contundente sinal de desgaste nas eleições estaduais da Saxônia-Anhalt, ao leste do país, no domingo 6. A ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), sigla vigiada pela polícia por seu radicalismo e simpatia por uma parte do ideário de Adolf Hitler, atropelou os rivais, obtendo 44% dos votos. Agora os políticos ali abrigados se mexem para viabilizar uma coalizão que lhes garanta o poder. Mesmo que não cheguem lá, só a possibilidade de um partido com esse perfil ganhar tamanha envergadura já é um marco perigoso. O próprio chanceler Friedrich Merz, da União Democrata-Cristã (CDU), que ficou quase trinta pontos atrás da AfD, avaliou: “A Alemanha nunca mais será a mesma”.

A Saxônia está entre os cinco estados que formavam a antiga Alemanha Oriental, região até hoje mais empobrecida, em que o discurso populista da direita encontra solo fértil. A três cadeiras de cravar a maioria absoluta, porém, o partido corre o risco de assistir a uma reprise de 2024, quando ficou em primeiro lugar em outro pleito estadual, embora com parcela menos expressiva dos votos. O chamado firewall, o tal paredão antiextremistas, entrou então em ação para impedir a composição de um governo. As movimentações dos últimos dias mostram que também agora não será fácil. “Não haverá cooperação com a extrema direita”, avisou a secretária-geral da CDU, Franziska Hoppermann. Curiosamente, neste momento a trajetória ascendente da AfD depende da Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), partido radical da esquerda que mescla populismo econômico com ideias conservadoras. “Impedir a AfD de assumir o poder seria uma afronta aos eleitores”, chegou a declarar Sahra Wagenknecht, à frente da nanica legenda que pode se tornar o fiel da balança.

IMPOPULAR - Merz: o chanceler não consegue tirar o país da estagnação
IMPOPULAR - Merz: o chanceler não consegue tirar o país da estagnação (Kay Nietfeld/Getty Images)

Fundada em 2013, a AfD foi ganhando terreno com um discurso virulento de fortes tintas xenofóbicas. O documento de 258 páginas em que apresenta seu plano inclui a “reimigração”, eufemismo para deportar todo tipo de estrangeiro, até cidadãos naturalizados “não assimilados”, como a população muçulmana — tal qual ocorre entre siglas de mesmo espectro ideológico Europa afora. Também prega o fim da ajuda militar à Ucrânia, discurso que cativa ouvidos na fatia da população alemã que mais sente os efeitos da guerra no bolso, e a reaproximação com a Rússia, além da saída da União Europeia. E não para aí: a AfD promete ainda eliminar emissoras de TV públicas e reformular escolas para promover o patriotismo e reservar salas de aula separadas para crianças com deficiência e filhos de refugiados — o que logo fez despertar a sombria memória dos tempos em que o nazismo defendia a supremacia da raça ariana.

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Líder da AfD na Saxônia, Ulrich Siegmund costuma ser recebido em comícios com um coro inspirado no grito Sieg Heil, antiga saudação a Hitler, e dois de seus assessores mais próximos já pertenceram a uma célula neonazista. Seu slogan: “Recuperar a nossa boa, velha e segura pátria”. Toda essa execrável nostalgia, um passado que deveria estar para sempre enterrado, acaba atraindo eleitores cansados da estagnação do país, antes um potente motor da economia no Velho Continente. A poderosa indústria alemã sofre com os elevados custos da mão de obra, o encarecimento da energia e a competição com a China, justamente o caldo em que fermenta a ideia de que os imigrantes pressionam os serviços sociais. Após três anos sem avançar, o PIB deve crescer mísero 0,8% este ano. Bem que Merz, no comando da nação desde maio de 2025, tentou baixar a poeira, passando reformas para melhorar o caixa federal. Nada, porém, evitou o declínio de sua aprovação, na casa de minguados 13%. “Merz carece de força política para sustentar medidas que, embora necessárias, são impopulares”, avalia o cientista político Ed Turner, da Universidade Aston, na Inglaterra.

DIANTEIRA - Marine Le Pen: favorita nas pesquisas à Presidência da França
DIANTEIRA - Marine Le Pen: favorita nas pesquisas à Presidência da França (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)
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Após o resultado no leste alemão, a AfD logo voltou os olhos para o pleito nacional, marcado para 2029. Fosse ele hoje, a sigla levaria o maior lote de votos, 28%, 7 pontos mais que o partido do chanceler. “Como membro da CDU, meu coração está partido”, desabafou em raríssimo pronunciamento Angela Merkel, que governou a Alemanha de 2005 a 2021. O que se vê agora na Saxônia tem desdobramentos que extrapolam suas fronteiras, servindo para encorajar a extrema direita já em alta no continente. Ela está instalada em lugares como Itália, onde a primeira-ministra Giorgia Meloni acaba de bater recorde de permanência no cargo, bem como Finlândia e Eslováquia, enquanto o Reform UK avança no Reino Unido. Na França, a ultranacionalista Marine Le Pen larga na frente na corrida presidencial de 2027. “É a desilusão mais ampla com a política tradicional que ajuda a criar as condições para a ascensão da AfD e de tantas siglas do mesmo espectro”, analisa o historiador alemão Matt Fitzpatrick. A história já mostrou quão perigoso é esse caminho.

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012

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