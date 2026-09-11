Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Cultura

Após vinte anos de planejamento e 1 bilhão de dólares investidos, museu de George Lucas abre as portas

A nave dos sonhos pousou — não numa galáxia muito distante, mas na sortuda Los Angeles

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 11 set 2026, 06h00 | Atualizado em 11 set 2026, 11h32
ARQUITETURA - O prédio da instituição: imensa estrutura dedicada à arte da narrativa
ARQUITETURA - O prédio da instituição: imensa estrutura dedicada à arte da narrativa (Mario Tama/Getty Images)
Continua após publicidade
Após vinte anos de planejamento e 1 bilhão de dólares investidos, museu de George Lucas abre as portas Priorizar nos meus resultados Google

Visto de fora, o museu criado por George Lucas no coração de Los Angeles parece saído de um roteiro de ficção científica. É uma estrutura branca, curvilínea, com janelas que mais lembram para-brisas, apelidada pelos locais de “nave espacial”. O arquiteto chinês Ma Yansong, autor do projeto, prefere a imagem de uma nuvem ou de uma copa de árvore pairando sobre o terreno. Não colou. O prédio remete mesmo ao capacete dos Stormtroopers, de Guerra nas Estrelas. Ele ocupa um antigo estacionamento no Exposition Park, ao lado do Coliseum, que sediou as Olimpíadas de 1984 e voltará a receber os Jogos em 2028, dos museus de ciências e de história natural, e da Universidade do Sul da Califórnia. Esse novo templo de entretenimento, cultura e tecnologia é a cara de Hollywood — e abrirá suas portas no próximo dia 22, após uma saga épica que durou duas décadas.

VISIONÁRIO - O premiado diretor: “Tenho fascínio por fazer coisas que dizem ser impossíveis”
VISIONÁRIO - O premiado diretor: “Tenho fascínio por fazer coisas que dizem ser impossíveis” (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)

O surpreendente é que o local não foi a primeira opção quando o cineasta iniciou o planejamento, em 2006: ele sonhava em construir seu museu em San Francisco, sua cidade natal, com Chicago como plano B — mas o interesse das duas cidades não foi recíproco. As obras em Los Angeles começaram em 2018, e a pandemia adiou por quatro anos a inauguração, antes prevista para 2021. “Sou do contra”, disse Lucas à imprensa. “Tenho fascínio por fazer coisas que dizem ser impossíveis.”

A primeira impressão que o cineasta fez questão de afastar é a de que construiu um templo em homenagem à sua principal obra, o universo de Guerra nas Estrelas. Os robôs R2-D2 e C-3PO, a Millennium Falcon em miniatura e o landspeeder de Uma Nova Esperança estão lá e vão atrair multidões, mas a CEO da instituição, Tracey Bates, lembra: “A saga ocupa só 7% do museu”. O conceito do novo espaço é mais amplo: ele pretende abranger tudo que for “arte narrativa”, guarda-chuva em que cabe qualquer obra dedicada a contar histórias. Pintura, quadrinhos, fotografia, murais, cinema, tudo tem espaço no Lucas Museum of Narrative Art.

Siga
Continua após a publicidade
FORÇA GALÁCTICA - Os robôs cultuados do universo Star Wars: obra do cineasta ocupa só 7% do acervo
FORÇA GALÁCTICA – Os robôs cultuados do universo Star Wars: obra do cineasta ocupa só 7% do acervo (Mario Tama/Getty Images)

A jornada que o museu quer contar começa na galeria do térreo, com pinturas rupestres exibidas em telas de LED, e termina na galeria de mangá, num retrato de Pikachu vestido como Van Gogh. “Todo tipo de arte, de certa forma, conta uma história”, explica o curador, Ryan Linkof. “Mas para nós o critério é: esse objeto está interessado em narrar algo?”.

Continua após a publicidade

A força do acervo aparece na mistura deliberada entre “alta” e “baixa” cultura: Frida Kahlo divide uma galeria com a fantasia original de Batman — O Cavaleiro das Trevas, e um Diego Rivera — recriação do mural O Homem Controlador do Universo, destruído em 1934 — divide espaço com quadrinhos de Charles Schulz e Robert Crumb, além de ilustrações de Norman Rockwell e Frank Frazetta. Uma das galerias justapõe a tela O Fugitivo, de Rockwell, com a releitura crítica que a revista MAD fez da obra décadas depois. A surpresa da pré-abertura foi um Banksy inédito: na entrada da galeria infantil, o artista britânico de identidade misteriosa instalou um par de leões de pedra com um chicote na boca e uma cartola caída aos pés, o focinho manchado de tinta vermelha. Mais peças suas aparecem na exposição inaugural sobre arte em espaços públicos.

SURPRESAS - Criação do britânico Banksy numa das galerias: coleção reúne da arte de rua aos quadrinhos
SURPRESAS - Criação do britânico Banksy numa das galerias: coleção reúne da arte de rua aos quadrinhos (David Crane/Getty Images)
Continua após a publicidade

Para Lucas, tudo isso converge numa ideia simples e ambiciosa. “Uma imagem é muito poderosa, e as histórias são muito poderosas”, disse o cineasta a 300 jornalistas reunidos na pré-abertura à imprensa. “A arte narrativa cria um grupo de pessoas com um sistema de crenças comum, que permite trabalhar junto, não se matar, e fazer coisas que uma pessoa sozinha não conseguiria”, completou, aludindo à experiência de trabalhar em superproduções como seus filmes.

Foram quase duas décadas de busca por espaço, recusas, atrasos e trocas de comando no projeto. Passaram pela instituição duas CEOs e um curador-chefe antes da atual gestão, vítimas tanto das dificuldades práticas da empreitada como da própria conceituação da ideia. A esposa de Lucas, Mellody Hobson, assume a “acusação” de dar um ar de entretenimento à cultura sem constrangimento: “É um museu do povo, para o povo”. O lugar é a realização do sonho do casal, que bancou o custo de 1 bilhão de dólares do próprio bolso. A nave dos sonhos pousou — não numa galáxia muito distante, mas na sortuda Los Angeles.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012

Publicidade
TAGS:
Entretenimento
George Lucas
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).