Os problemas enfrentados por Augusto Cury no voo solo da terceira via

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Augusto Cury, candidato do Avante, viu seu sonho de terceira via na política brasileira perder força após um breve crescimento nas pesquisas. Apesar de mostrar que existe demanda por uma alternativa aos favoritos Lula e Flávio Bolsonaro, a dificuldade de consolidar apoio persiste. Entenda o cenário.

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Como ocorreu em eleições passadas, a terceira via enfrenta dificuldades. No fim de agosto, o candidato a presidente do Avante, Augusto Cury, arrancou com a ajuda de influenciadores digitais, deixou o pelotão de trás nas pesquisas e alcançou a casa de 11% de intenções de voto, segundo a pesquisa BTG/Nexus. Uma semana depois, no entanto, ele oscilou para baixo, marcando 9%. O sonho de romper a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, que também acalentou outros concorrentes, aparentemente teve voo curto. Para especialistas, os números de Cury, autor de best-sellers de autoajuda, demonstram a existência de uma demanda real por uma alternativa aos dois favoritos, que são rejeitados por metade do eleitorado. O problema é que os pretendentes a se beneficiar dessa janela de oportunidade não conseguem ganhar musculatura a ponto de ter chances de chegar ao segundo turno.

Na simulação de um confronto direto contra Lula, Cury até supera o presidente numericamente, por 45% a 43%, o que configura um empate técnico dentro da margem de erro. Mas a menos de trinta dias da eleição é pouco provável que ele consiga superar Flávio Bolsonaro e roubar do senador a vaga na rodada final. Mesmo que isso não aconteça, Cury deve se tornar um cabo eleitoral decisivo na disputa do segundo turno, já que a maioria dos votos dele e de outros nomes da direita, como os ex-governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema, tende a migrar para o Zero Um. “Hoje, Cury é sobretudo um reservatório do eleitor que procura uma saída da polarização. Se estabilizar perto dos dois dígitos, o apoio dele será decisivo”, afirma o cientista político Samuel Oliveira.

Cury faz uma campanha mais propositiva do que seus principais rivais. Com 1% de intenção de voto no primeiro turno, Romeu Zema apostou desde o início da campanha em um discurso em defesa da moralização do Supremo. Foi com base em um pedido de seu partido, o Novo, que o ministro André Mendonça determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal. A crise no STF também levou Caiado, que marca 5% no primeiro turno, a oficializar um pedido de quebra de sigilo das investigações relacionadas ao Banco Master. Hoje, Caiado e Zema ameaçam menos a vaga de Flávio no segundo turno do que Cury porque não soam como uma alternativa ao senador.

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Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012