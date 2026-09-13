Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Comportamento

Paródias da famosa bolsa da Hermès, Jelly Firkins viram febre mundial

O fenômeno ocorre graças às estrelas do k-pop e à transparência com que assumem ser fake

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 08h00
DIRETO DO ORIENTE - Jovens sul-coreanas exibem seus modelos: as versões “gelatinosas” são tendência vinda do país asiático
DIRETO DO ORIENTE - Jovens sul-coreanas exibem seus modelos: as versões “gelatinosas” são tendência vinda do país asiático (Redes sociais/.)
Continua após publicidade
Paródias da famosa bolsa da Hermès, Jelly Firkins viram febre mundial Priorizar nos meus resultados Google

Em 1984, o então diretor da maison francesa Hermès, Jean-Louis Dumas, se encontrou com a lendária atriz inglesa Jane Birkin (1946-2023) durante um voo de Paris a Londres. Foi a partir desse contato que o responsável pelo ateliê desenhou para a artista sua versão da “bolsa perfeita”. Esse exercício de imaginação criou a bolsa Bir­kin, artigo de luxo que se tornou parte da cultura pop como a bolsa mais desejada do planeta. Com o tempo, assim como todo artigo de alta-costura, versões diversas e não relacionadas com a Hermès surgiram. Hoje, um desses modelos “alternativos” da Birkin vem fazendo extremo sucesso no embalo da onda conhecida como Y2K — que consiste na nostalgia da moda dos anos 2000. Viralizada nas redes sociais e impulsionada pelo mundo do k-pop, a Jelly Firkin — uma mistura de “jelly” (gelatina), por ser feita de plástico translúcido, e “Firkin”, palavra que remete em inglês a “fake Birkin”, ou “Birkin falsa” — chegou ao mundo do estilo e do consumo jovem como um furacão.

REVELADORAS - A bolsa favorita dos jovens no momento: uso de PVC garante sua translucidez
REVELADORAS – A bolsa favorita dos jovens no momento: uso de PVC garante sua translucidez (Redes sociais/.)

A explosão nas redes, com hash­tags em plataformas como Instagram e TikTok já com milhões de visualizações, ilumina um fenômeno que nasceu no Oriente e logo ganhou força global. Uma das grandes marcas que produzem bolsas no estilo Jelly Firkin é a sul-coreana Deinet. O país hoje é referência em explosões de moda — não à toa, a celebridade que deu o pontapé para a tendência foi a cantora Kya, ídolo do grupo KiiiKiii. Ao posar para a divulgação de um disco do grupo com uma dessas versões da Jelly Firkin em tom verde, as buscas pela peça na internet saltaram 5 000%. A transparência é um dos trunfos da bolsa: como seu material permite enxergar (ou exibir) o que está em seu interior, ela fez explodir trends como o “What’s in my bag?” (em português: “O que está na minha bolsa?”). O valor das Jelly Firkins da Deinet (todas esgotadas) fica na casa dos 80 dólares, enquanto lojas como Temu, Shopee e AliExpress comercializam outras versões a preços irrisórios, inclusive no Brasil (por aqui, ela pode ser adquirida por cerca de 200 reais). É um gigantesco e irônico contraste com as Birkins, que não são vendidas livremente pela Hermès: dependem de uma longa relação de compras com a maison — e custam algumas centenas de milhares de reais.

A pulverização torna difícil determinar quem foi a criadora da Jelly Fir­kin, apesar de o fetiche pelo plástico não ser novo na moda. O material da bolsa remete à estética do início dos anos 2000, quando bolsas e sapatos de PVC transparente definiram parte do guarda-roupa jovem — um revival que hoje reencontra uma indústria da moda estruturalmente mais dependente de plástico. Isso fez, curiosamente, a bolsa fake do momento entrar na mira dos ambientalistas: o ciclo curto de modismos impulsionados por redes como o TikTok tende a levar a um descarte massivo rápido— o que implica que logo essas bolsas cobiçadas se tornarão PVC inútil e capaz de poluir a natureza.

Siga
Continua após a publicidade
OBJETO DE DESEJO - A original: ela carrega um ar de luxo, exclusividade e mistério, e só pode ser comprada após anos de relacionamento com a marca
OBJETO DE DESEJO – A original: ela carrega um ar de luxo, exclusividade e mistério, e só pode ser comprada após anos de relacionamento com a marca (Rune Hellestad/Getty Images)

O mais interessante do fenômeno, contudo, é que o sucesso das Jelly Fir­kins põe em perspectiva conceitos como luxo e preço. As bolsas Birkin originais existem e sobrevivem no mundo da moda por seu status de exclusividade. Ao contrário de outras falsificações que tentam se assemelhar ao máximo à criação da Hermès, a brisa de leveza e originalidade das Jelly Firkins brinca exatamente com o oposto disso: ao assumir-se como “fake Birkins”, elas se impõem mais como paródias que como falsificações. Essa imitação “honestona” funciona como um meio-termo entre a cópia e um certo manifesto crítico sobre a valorização excessiva do ícone de verdade. De resto, como elas não usam o logotipo nem outras marcas distintivas da Birkin, sustentar processos por plágio torna-se uma tarefa ingrata para a maison francesa.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012

Publicidade
TAGS:
consumo
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).