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Brasil

Especial

Revelações sobre Moraes e Vorcaro colocam STF em encruzilhada inédita
PGR

Por que Gonet quer encerrar o caso Master antes mesmo de ele começar
Brasília

Chefe da PF enfrenta desconfiança de que estaria repassando ao Planalto informações de investigações sigilosas
Coluna

José Casado: A crise avança
Eleições

Augusto Cury cresce nas pesquisas e balança tabuleiro eleitoral, mas avanço levanta suspeitas
Coluna

Murillo de Aragão: Nada de novo no front em Brasília
Política

Estratégia de colocar parentes em chapas ao Senado se espalha nas eleições
Tecnologia

Só vale o real: como vão funcionar as regras do TSE para uso de IA nas eleições

Economia

Contas

Modelo de gasto público e consumo turbinados do governo Lula já provoca ressaca econômica
Coluna

Alexandre Schwartsman: O alerta na porta
Setor automotivo

Montadoras descobrem novas formas de faturar depois que o carro deixa a concessionária

Internacional

Estados Unidos

Pesquisa inédita mostra que, na política mundial, ninguém exerce mais influência do que Trump

Geral

Educação

A lição de talento dos jovens brasileiros superdotados que se destacam no exterior
Saúde

Diretriz inédita no país aponta quem realmente precisa tomar testosterona
Comportamento

Proibida no país, 'caça esportiva' reúne milhares de adeptos em comunidades nas redes
Turismo

O negócio das águas: o que explica o sucesso dos parques aquáticos no Brasil
Primeira Pessoa

"A dor virou propósito"
Esporte

A torcida no poder: o movimento que busca salvar o Corinthians, clube mais endividado do Brasil
Tecnologia

Robôs provam que ganharam musculatura graças à IA, mas ainda têm muito a evoluir
Moda

O desapego é fashion: como a geração Z empunha a bandeira do consumo consciente
Gastronomia

Receita pirotécnica: tendência dos jantares imersivos ganha força na alta gastronomia
Consumo

Relógios caros substituem os carros como símbolo de status entre os bilionários
Coluna

Lucilia Diniz: Na dose certa
Música

Aos 79, Elton John dribla a aposentadoria e retorna ao palcos no Rock in Rio
Leitura

A guinada internacional do escritor Raphael Montes
Cultura

Pinacoteca resgata a vida e obra de Ismael Nery, o ‘pintor maldito’
Em Cartaz

Natalie Portman e mais: as vítimas dos livros ‘biogossip’
Coluna

Walcyr Carrasco: Pais são pais
Os livros mais vendidos

Confira as obras que lideram a lista de VEJA nesta semana
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Entrevista Eduardo Fischer
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Conversa Joanna de Assis
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