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Comportamento

Proibida no país, ‘caça esportiva’ reúne milhares de adeptos em comunidades nas redes

Clubes voltados para o abate de animais por esporte de forma irregular se disseminam e postam o resultado dessa prática na web

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 08h00
MATAR E MOSTRAR - Na floresta: integrantes dos grupos que crescem na internet exibem suas presas, armas e ainda dão dicas de como obter licenciamento (acima, à dir.)
MATAR E MOSTRAR - Na floresta: integrantes dos grupos que crescem na internet exibem suas presas, armas e ainda dão dicas de como obter licenciamento (acima, à dir.) (istockphoto/Getty Images)
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Proibida no país, ‘caça esportiva’ reúne milhares de adeptos em comunidades nas redes Priorizar nos meus resultados Google

Em um grupo de Facebook com milhares de integrantes, um homem posa ao lado de uma paca recém-­abatida. Em outro, caçadores exibem tatus alinhados no chão após uma incursão pela mata. Há ainda fotos de cães treinados para perseguir presas, anúncios de venda desses animais e discussões sobre armas, munições, GPS e equipamentos de visão noturna. “Uma das melhores sensações”, comenta um dos membros em um vídeo que mostra o exato momento em que um bicho é atingido. As publicações oferecem um retrato de um passatempo que desafia a legislação brasileira: matar espécies silvestres por puro prazer.

A chamada caça esportiva é proibida no país há quase meio século, mas continua reunindo milhares de adeptos em comunidades espalhadas pelas redes. Com a disseminação dessas plataformas, os praticantes passaram a compartilhar ali imagens de suas presas, transformando em espetáculo aquilo que antes permanecia restrito a círculos fechados. Tatus, cotias, capivaras, aves e pacas aparecem mortos ou agonizando diante das câmeras, enquanto os comentários se enchem de elogios, dicas e relatos de expedições.

O que para a lei configura crime ambiental é tratado nesses espaços como mais um hobby ao ar livre. E não é pouca gente que adere. A dimensão do fenômeno acaba de ser mensurada por pesquisadores do University College London (UCL), que decidiram destrinchar tal aberração no universo virtual. No estudo, recém-­publicado na revista científica Biological Conservation, eles repousam a lupa sobre mais de 2 000 postagens disseminadas por perfis brasileiros, muitos falsos ou sem identificação clara. O levantamento constatou 4 658 exemplares abatidos de 157 espécies em cerca de um ano, algumas delas ameaçadas de extinção. Havia evidências da ação de caçadores em 790 municípios de todos os estados — Pará e Rio Grande do Sul no topo da lista. “A caça é muito difícil de medir e monitorar por se tratar de uma atividade dentro de imensas florestas, daí termos recorrido às redes para fazer a análise”, conta o biólogo Hani El Bizri, autor do estudo.

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Ao mapear tais grupos, a turma baseada em Londres estabeleceu um elo entre o avanço da caça esportiva ilegal e a expansão do acesso às armas de fogo no país: foi justamente nas cidades com maior concentração de registro de espingardas e revólveres que a prática se espalhou. A ascensão da atividade se deu junto a mudanças promovidas a partir de 2019, no governo de Jair Bolsonaro, quando uma série de decretos ampliou os limites para compra de armas e munições por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs). Ainda hoje é mais fácil obter armamentos do que uma década atrás. “Em paralelo, também se viu um enfraquecimento das estruturas de proteção e fiscalização ambiental, criando um clima de maior permissividade”, avalia a cientista ambiental Thais Morcatty, também da UCL.

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A principal porta de entrada para o arsenal exibido por esses clubes está na única modalidade de abate autorizada no Brasil: o controle do javali. Espécie exótica que provoca prejuízos à agricultura e ameaça a fauna nativa, ela pode ser caçada por gente previamente autorizada por órgãos ambientais. A permissão foi concedida pelo Ibama em 2013, após a explosão populacional dos javalis e dos chamados javaporcos, híbridos do cruzamento entre javalis europeus e porcos domésticos. O que se verifica desde então são milhares de pessoas adquirindo, pela via dos CACs, armamentos sob a falsa justificativa de lutar contra o animal invasor.

ELE PODE - Javaporco: legislação permite o abate dessa espécie invasora e nociva às plantações
ELE PODE - Javaporco: legislação permite o abate dessa espécie invasora e nociva às plantações (Charles Caleb/Folhapress/.)
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Na prática, muitos usam a licença para fazer caça ilegal. Trata-se também de um crime contra o meio ambiente. Cada animal retirado da natureza exerce uma função que deixa de ser cumprida. Quando cotias e pacas (os que mais estão na mira) desaparecem, diminui a dispersão de sementes de diversas espécies vegetais, por exemplo. O resultado é um fenômeno conhecido como defaunação — um desmatamento invisível em que a floresta permanece de pé, mas perde progressivamente os animais que nela habitam. O desequilíbrio também atinge os humanos. “A caça leva a uma proximidade com espécies que sabidamente aumentam o risco de epidemias”, explica o biólogo Hugo Fernandes-Ferreira.

A combinação entre baixa fiscalização, punições brandas e a dificuldade de monitorar áreas tão extensas produz um cenário em que os praticantes apostam na impunidade. É verdade que a Lei de Crimes Ambientais prevê multa e detenção de seis meses a um ano para quem mata, captura ou persegue animais silvestres sem autorização, mas a responsabilização depende, na maioria das vezes, de denúncias ou flagrantes nas remotas regiões em que os abates proliferam.

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Presente no planeta desde os primeiros hominídeos, que dela precisavam para sobreviver, a caça ganhou sua face recreativa na Antiguidade, foi abraçada pela nobreza europeia na Idade Média e mais tarde, no século XIX, se popularizou. Países como Estados Unidos, Alemanha e Espanha a liberam em certas condições e, em geral, sob uma vigilância que falta ao Brasil. “Grupos daqui exibem a atividade nas redes porque acreditam que jamais serão pegos”, diz Erika Bechara, especialista em direito ambiental. Já está mais do que na hora de ir à caça dos caçadores.

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011

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