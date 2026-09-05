🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Tecnologia

Robôs provam que ganharam musculatura graças à IA, mas ainda têm muito a evoluir

Ao quebrar o recorde dos 100 metros rasos e se disseminar pelo mundo, eles mostram força

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 08h00
CAFÉ COM BYTES - Autômato em lanchonete chinesa: já são até mão de obra
CAFÉ COM BYTES - Autômato em lanchonete chinesa: já são até mão de obra (VCG/Getty Images)
Continua após publicidade
Robôs provam que ganharam musculatura graças à IA, mas ainda têm muito a evoluir Priorizar nos meus resultados Google

Em 1964, o britânico Arthur C. Clarke fez uma aposta chocante: para o escritor que ajudou a imaginar o futuro antes que ele chegasse, as máquinas um dia acabariam pensando melhor que seus criadores. Mas ele não via nisso uma tragédia. Ao contrário: dizia que talvez nós, humanos, devêssemos nos considerar privilegiados em ser “degraus para coisas superiores”. Dias atrás, uma cena em Pequim pareceu materializar a profecia — com boa dose de ironia. Um robô correu 100 metros em 8,64 segundos, quase 1 segundo abaixo do recorde mundial de Usain Bolt. O detalhe revelador: a máquina humanoide Tiangong Ultra não soube parar e terminou a corrida batendo numa barreira.

A imagem contém uma síntese eloquente do estágio atual da robótica: as máquinas já conseguem fazer algumas coisas melhor do que nós, mas ainda não sabem lidar direito com o que não estava previsto. A comparação com Bolt é instrutiva. Se o robô foi construído para correr, o jamaicano precisava conciliar músculos, equilíbrio e estratégia. O feito está em outro lugar: máquinas de duas pernas estão deixando laboratórios para atuar em ambientes humanos — justamente os mais difíceis de dominar.

COMPETIÇÃO - As máquinas disputam corrida (acima) e lutas marciais na China: força superior
COMPETIÇÃO - As máquinas disputam corrida (acima) e lutas marciais na China: força superior (Kevin Frayer/Getty Images; Liu Xingchen/VCG/Getty Images)

Já é possível vislumbrar o potencial econômico representado por isso. Numa fábrica da montadora alemã BMW, o humanoide Figure 02 — controlado por uma ferramenta de IA — movimentou mais de 90 000 peças, acumulou 1 250 horas de operação e contribuiu para a produção de mais de 30 000 carros. A experiência serviu de teste para uma nova geração de máquinas capazes de combinar sensores, visão computacional e inteligência artificial para executar tarefas no mundo físico. A China assumiu a dianteira nessa corrida. O país é responsável por 97% de todos os robôs exportados no mundo — ao mesmo tempo, sua economia absorve 85% dessa produção. Vitrine disso, os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, realizados em Pequim recentemente, exibiram mais de 2 000 máquinas atuando em 51 modalidades.

Siga
Continua após a publicidade

A ideia por trás do espetáculo é mostrar os avanços chineses no maior desafio da tecnologia atual: dar um corpo à inteligência artificial. Para a engenharia, fazer uma máquina repetir perfeitamente uma tarefa já é factível — mas levá-la a entender o que está acontecendo ao redor é outra conversa. Um braço robótico industrial pode ser milhares de vezes mais rápido que um trabalhador. Mas ponha um humanoide diante de uma sala bagunçada, com uma criança correndo, um copo prestes a cair e uma ordem que não estava no manual — e a vantagem se esvai.

O mundo real, enfim, é um péssimo lugar para algoritmos que esperam que tudo aconteça como previsto.

Continua após a publicidade

“Robôs de fábricas, por exemplo, superam os humanos em uma escala de 1 000 vezes”, disse a VEJA o especialista em robótica Damith Herath, da Universidade de Canberra. O problema, segundo ele, está na generalização: fazer a máquina transferir o que aprendeu em uma situação para outra completamente diferente. Operar no mundo físico exige percepção espacial, conhecimento de física, coordenação motora e capacidade de adaptação. Uma criança de 3 anos, nesse quesito, ainda dá um baile em muitos dos humanoides mais avançados.

GUERREIROS - Desfile na Índia: o país desenvolveu cães para uso militar
GUERREIROS - Desfile na Índia: o país desenvolveu cães para uso militar (Debajyoti Chakraborty/NurPhoto/AFP)
Continua após a publicidade

É uma diferença que ajuda a colocar o recorde de Pequim em perspectiva. O Tiangong pode correr mais rápido que Bolt, mas ainda não consegue fazer algo muito mais banal: perceber que há uma parede à sua frente e frear. Na pista, ele tinha um objetivo simples e mensurável. No mundo, as coisas raramente são assim. A IA é a peça que pode mudar esse jogo. Os sistemas mais avançados tentam combinar visão, linguagem, raciocínio e movimento para que os robôs deixem de seguir só sequências pré-programadas. A ambição é que recebam uma ordem e descubram como cumpri-la. Em resumo, que deixem de ser ferramentas especializadas para se tornar agentes capazes de improvisar.

A indústria já começa a testar até onde isso pode chegar — inclusive com fins militares: tempos atrás, a Índia impressionou o mundo com um desfile de cães-robôs feitos para atuar no campo de batalha. Nesses casos, o incentivo é poderoso: se uma máquina puder fazer uma tarefa melhor e mais rápido que uma pessoa, a questão deixará de ser apenas tecnológica — será econômica e estratégica. A pergunta não será se “o robô consegue fazer isso?”, mas “quanto custa fazer isso com um humano?”. Arthur C. Clarke talvez estivesse certo ao imaginar que a civilização poderia ser só uma etapa na evolução. A questão é saber se teremos sabedoria para escolher o que entregar às máquinas — e o que continuará sendo exclusivamente nosso. Na corrida dos robôs, a humanidade não pode abdicar da função de árbitro.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011

Publicidade
TAGS:
Inteligencia Artificial
Revista
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).