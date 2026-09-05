A guinada internacional do escritor Raphael Montes

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Raphael Montes, autor de best-sellers no Brasil, expande seus horizontes com o lançamento de “The Secret Dinner” (Jantar Secreto) no mercado editorial de língua inglesa. Além da conquista internacional, ele tem múltiplos projetos em plataformas de streaming, solidificando sua posição como um talento global no suspense e terror.

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Há uma piada interna entre os fãs de Raphael Montes: diante das tramas do autor de 35 anos, que transitam entre o suspense e o horror, os leitores acabam, invariavelmente, traumatizados. Ao que tudo indica, eles gostam das surpresas e fortes emoções contidas nos enredos, uma das marcas registradas do autor. Com mais de 1 milhão de livros vendidos, Montes integra um seleto panteão de escritores nacionais com status de celebridade. Esse apelo, agora, passa por um novo teste: a conquista do mercado editorial em língua inglesa. Recentemente, ele lançou nos Estados Unidos — seguidos por Inglaterra, Austrália e Canadá — The Secret Dinner, tradução de Jantar Secreto, um de seus livros mais celebrados por aqui, de 2016. Ambientada no Rio de Janeiro, a história segue um grupo de jovens que, com dificuldades financeiras, oferece jantares exclusivos e caríssimos com ingredientes macabros.

Apesar de não ser a primeira tradução de um livro dele para outro idioma — há dez anos, o romance Dias Perfeitos virou Perfect Days lá fora —, a investida desta vez vem embalada por técnicas elaboradas de marketing e planejamento a longo prazo. A começar pela escolha da editora, a Celadon Books, casa especializada em thrillers e que publica de dois a três livros por ano apenas, sendo assim uma curadoria respeitada pelos aficionados do gênero. Montes também vê uma mudança no comportamento do leitor internacional. “O advento do streaming mudou a percepção dos americanos sobre o que é feito fora de lá”, disse Montes a VEJA. “Eles descobriram que existem boas histórias em outros países, como prova o sucesso dos sul-coreanos Parasita e Round 6.” O próprio notou a diferença no trato recebido durante o lançamento em Nova York. “Não fui tratado como um autor exótico brasileiro, mas como um escritor de thrillers de caráter global”, comemora.

O acordo com a Celadon prevê ao menos a tradução de mais um título — em fase de escolha, mas com grandes chances de ser A Estranha na Cama, novidade do autor que acaba de chegar às livrarias brasileiras. O romance policial e erótico, uma novidade no currículo dele, já nasce impulsionado pela Netflix: a gigante do streaming adquiriu os direitos de adaptação antes mesmo de o texto final da obra ser entregue pelo escritor. No elenco da produção, uma das atrações será a atriz Paolla Oliveira. As plataformas apostam em Raphael Montes de olhos fechados: em 2026, ele assinou também o roteiro do filme sobre a história de Elize Matsunaga na mesma Netflix e agora prepara uma série para o Globoplay e uma segunda temporada do hit Beleza Fatal, na HBO Max. De susto em susto, no bom sentido, o escritor está chegando longe.

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011