A guinada internacional do escritor Raphael Montes
Com nova obra no Brasil e projetos variados em plataformas de streaming, autor também mira o mercado em língua inglesa
Há uma piada interna entre os fãs de Raphael Montes: diante das tramas do autor de 35 anos, que transitam entre o suspense e o horror, os leitores acabam, invariavelmente, traumatizados. Ao que tudo indica, eles gostam das surpresas e fortes emoções contidas nos enredos, uma das marcas registradas do autor. Com mais de 1 milhão de livros vendidos, Montes integra um seleto panteão de escritores nacionais com status de celebridade. Esse apelo, agora, passa por um novo teste: a conquista do mercado editorial em língua inglesa. Recentemente, ele lançou nos Estados Unidos — seguidos por Inglaterra, Austrália e Canadá — The Secret Dinner, tradução de Jantar Secreto, um de seus livros mais celebrados por aqui, de 2016. Ambientada no Rio de Janeiro, a história segue um grupo de jovens que, com dificuldades financeiras, oferece jantares exclusivos e caríssimos com ingredientes macabros.
Apesar de não ser a primeira tradução de um livro dele para outro idioma — há dez anos, o romance Dias Perfeitos virou Perfect Days lá fora —, a investida desta vez vem embalada por técnicas elaboradas de marketing e planejamento a longo prazo. A começar pela escolha da editora, a Celadon Books, casa especializada em thrillers e que publica de dois a três livros por ano apenas, sendo assim uma curadoria respeitada pelos aficionados do gênero. Montes também vê uma mudança no comportamento do leitor internacional. “O advento do streaming mudou a percepção dos americanos sobre o que é feito fora de lá”, disse Montes a VEJA. “Eles descobriram que existem boas histórias em outros países, como prova o sucesso dos sul-coreanos Parasita e Round 6.” O próprio notou a diferença no trato recebido durante o lançamento em Nova York. “Não fui tratado como um autor exótico brasileiro, mas como um escritor de thrillers de caráter global”, comemora.
O acordo com a Celadon prevê ao menos a tradução de mais um título — em fase de escolha, mas com grandes chances de ser A Estranha na Cama, novidade do autor que acaba de chegar às livrarias brasileiras. O romance policial e erótico, uma novidade no currículo dele, já nasce impulsionado pela Netflix: a gigante do streaming adquiriu os direitos de adaptação antes mesmo de o texto final da obra ser entregue pelo escritor. No elenco da produção, uma das atrações será a atriz Paolla Oliveira. As plataformas apostam em Raphael Montes de olhos fechados: em 2026, ele assinou também o roteiro do filme sobre a história de Elize Matsunaga na mesma Netflix e agora prepara uma série para o Globoplay e uma segunda temporada do hit Beleza Fatal, na HBO Max. De susto em susto, no bom sentido, o escritor está chegando longe.
Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011