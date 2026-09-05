🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Comportamento

“A dor virou propósito”

Rayssa Paiva, 25 anos, fala do acidente que levou à amputação de uma perna e de como achou novo rumo para a vida

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 08h00 | Atualizado em 5 set 2026, 21h25
Rayssa Paiva
Rayssa Paiva (@rayssappaiva/Instagram)
Continua após publicidade
“A dor virou propósito” Priorizar nos meus resultados Google

O dia 15 de dezembro de 2024 mudou minha vida. Na véspera, encontrei um amigo que não via há mais de uma década, e ele me convenceu a ir de moto de Eunápolis, minha cidade natal, na Bahia, a Porto Seguro. Não gostei muito da ideia — meu pai morreu quando eu tinha 5 anos em um acidente justamente de moto. Mas decidi me abrir à aventura. Já na saída, o alertaram a não correr na estrada, e ele prometeu que por nada o faria. Quando vi, estávamos em alta velocidade, e eu na garupa, desesperada. De uma hora para outra, um carro apareceu na contramão da faixa e colidiu com o nosso veículo. Voei mais de 60 metros, caindo em uma ribanceira. Tentei me levantar, até me dar conta: estava completamente machucada. O maior choque foi perceber minha perna esquerda dilacerada, com fratura exposta no joelho. A ambulância chegou depois de uma hora, era a única atendendo a região, e fui levada ao hospital. Que era grave, não havia dúvida. Só não tinha ideia do que me aguardava.

Fui submetida a uma série de cirurgias. Meu amigo não resistiu aos ferimentos e morreu, o que eu só descobri uma semana mais tarde. Minha família tentava me proteger. Sentia uma dor intensa. Vendo o tamanho do meu sofrimento, médicos e enfermeiros que cuidavam de mim também choravam. Não passou muito tempo, e me contaram que eu havia perdido o joelho. A saída seria juntar o osso da tíbia com o fêmur, o que me tiraria a mobilidade da perna, que àquela altura estava gravemente infeccionada. Pensar numa existência assim parecia insuportável. Sempre fui ativa, independente, fiz esportes e gostava de viajar. Comecei então a cogitar a amputação. Fiz uma lista de prós e contras e tomei a dura decisão. Fui contar à minha família, que não aceitou. Só entenderam quando expliquei que, a cada limpeza dos ferimentos, morria um pouco por dentro. Aquilo acabaria comigo. Em questão de dias, estava sem a perna. Estranho dizer, mas o baque veio junto com uma sensação de alívio.

No começo, não queria olhar para baixo e encarar o que havia perdido. Foram quase três meses no hospital antes de receber alta e dar início à maratona de reabilitação. Era como se fosse uma criança de novo. Precisei reaprender a andar e voltar a ter força no abdômen para poder sentar. Tive até de ser ensinada a cair, para evitar que me machucasse no caso de perder o equilíbrio. Em meio a dias sombrios, uma coisa era certa: tinha vontade de viver. Fui uma aluna disciplinada na fisioterapia, onde encontrava com outros amputados e notava que era possível reaver a independência. Um dia, resolvi contar minha história nas redes, para mostrar que estava me recuperando, e o vídeo viralizou. Formou-se a partir dali uma corrente de solidariedade — consegui inclusive o dinheiro para a prótese em uma vaquinha on-line. E passei a receber relatos de gente que lidava com a mesma realidade. A criação de uma comunidade na internet me ajudou a melhorar. Assim virei influenciadora e embaixadora de uma empresa global de próteses, transmitindo o que aprendi até aqui.

Siga

Chegar a esse ponto foi uma luta. Precisei assimilar que aquela de antes do acidente não existia mais, mas que isso não era o fim da minha história. Acompanhada por uma psicóloga e sem nunca perder a fé, achei novo sentido para a vida. Percebi que eu, que nunca tinha sido feliz com minha aparência, começava a fazer as pazes com ela. Escrevi sobre isso em um post que chegou a 16 milhões de visualizações. Inspirada pelos profissionais que cuidaram tão bem de mim, decidi trocar o curso de psicologia pelo de fisioterapia. A presença virtual também me motiva. Sei que há desinformação sobre casos como o meu: ninguém sabe se é normal sentir dor após uma amputação e quantas próteses são testadas até uma funcionar. Não há um dia em que uma pessoa que perdeu uma parte do corpo esqueça o que aconteceu. Nada, porém, limita meus sonhos. Transformei a dor em propósito e sigo em frente sem olhar para trás.

Continua após a publicidade

Rayssa Paiva em depoimento a Paula Freitas

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011

Publicidade
TAGS:
Primeira Pessoa
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).