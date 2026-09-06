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Gastronomia

Receita pirotécnica: tendência dos jantares imersivos ganha força na alta gastronomia

Eles estão transformando refeições em espetáculos que unem tecnologia, cenografia, narrativa — e, claro, boa comida

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 08h00 | Atualizado em 8 set 2026, 11h30
LUXO NO MENU - Projeções no Sublimotion, em Ibiza, e o chef da casa dando show: pratos que vão muito além do sabor
LUXO NO MENU - Projeções no Sublimotion, em Ibiza, e o chef da casa dando show: pratos que vão muito além do sabor (Fotos @sublimotionibiza/Instagram)
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A luz muda, uma imagem toma a parede, o som conduz a expectativa e o prato chega à mesa. O cliente prova uma textura, sente um aroma, olha ao redor. Em algum momento, já não está tão claro onde termina o jantar e onde começa o espetáculo. Mas essa é a ideia. Em uma era em que quase tudo — do hambúrguer estrelado a uma massa gourmet — pode ser pedido por aplicativo, sair para comer está deixando de ser apenas uma questão de saciar a fome. A nova pergunta à mesa é outra: você foi jantar ou foi viver uma experiência? A gastronomia imersiva cresce justamente nessa fronteira entre comida, narrativa, cenografia e tecnologia.

A tendência foi se insinuando aqui e ali nos últimos anos, embalada por jantares cenográficos à luz de velas e afins — mas agora se multiplicou e, acima de tudo, invadiu de vez até a seara da alta gastronomia. No Peru, o chef Virgilio Martínez construiu no MIL Centro um tipo de imersão refinada: nela, a celebração do território, da cultura e da biodiversidade é ingrediente tão importante quanto aquilo que chega ao prato. Em Ibiza, o Sublimotion, de Paco Roncero, leva o conceito ao extremo, combinando iguarias finas, realidade virtual, efeitos visuais, música e aromas em uma experiência que pode custar o equivalente a cerca de 11 500 reais. No Brasil, o movimento também se expande. O Alaric, em São Paulo, une menu degustação, técnicas de gastronomia molecular, projeções e storytelling. O igualmente paulistano Le Petit Chef dá vida a pequenos personagens em projeções 3D sobre a mesa, transformando cada etapa do jantar em uma cena.

TERRITÓRIO - Menu do MIL Centro, no Peru: uma celebração da cultura andina
TERRITÓRIO - Menu do MIL Centro, no Peru: uma celebração da cultura andina (@milcentro/Instagram)

A ideia ganha força num momento em que a experiência se tornou um dos novos códigos do luxo: chique é participar de algo que não pode ser simplesmente colocado em uma sacola. No Alaric, essa percepção nasceu da união entre duas linguagens. De um lado, o chef Cadu Alves, que já trabalhava com gastronomia molecular e formas de provocar o cliente para além do sabor; de outro, a parceria com a empresa Class TechExperience, especializada em tecnologia, projeções e imersão. “Antes, eu tentava criar uma experiência dentro do prato. No Alaric, conseguimos fazer o ambiente inteiro participar dela”, diz Alves. “A pergunta deixou de ser ‘o que o cliente vai comer?’ e passou a ser também ‘o que queremos que ele sinta?’”, completa ele.

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Não se trata, segundo o chef, de criar primeiro um restaurante e depois oferecer algumas projeções nas paredes. A gastronomia e o espetáculo precisam nascer juntos. O prato sai de um lugar isolado e passa a ocupar um capítulo dentro de uma narrativa. Há uma explicação comportamental para o apetite por esse tipo de experiência. Hoje, praticamente qualquer comida pode ser entregue em casa. A reserva no restaurante, portanto, precisa trazer algo, no mínimo, diferente. “As pessoas querem comer muito bem, mas também querem descobrir, se divertir, se surpreender e ter alguma coisa para contar depois”, diz Alves.

Mas há uma armadilha nesse novo modelo: a de transformar a comida em mero coadjuvante de um show chamativo. Para o chef, o espetáculo não pode funcionar como cortina de fumaça para uma cozinha sem qualidade. “Se desligarmos todas as projeções, a comida precisa continuar de pé”, alerta Alves. A tecnologia pode preparar emocionalmente o cliente, o som pode mudar a atmosfera e a imagem pode contextualizar um ingrediente. Mas o prato precisa ser bom o suficiente para sobreviver sozinho.

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EXPERIÊNCIA SENSORIAL - A casa Alaric, em São Paulo: menu traz surpresa e emoção à mesa
EXPERIÊNCIA SENSORIAL – A casa Alaric, em São Paulo: menu traz surpresa e emoção à mesa (@oalaric_/Instagram)

A experiência, portanto, vai além de algo caro ou inacessível: tem de ser única e especial. Nos casos mais felizes, a cenografia digital, as projeções e a trilha sonora conduzem os convidados por uma narrativa que dialoga com cada etapa do jantar. É disso que se trata a nova disputa pela atenção à mesa. A comida continua sendo essencial e talvez tenha se tornado ainda mais importante, porque precisa sustentar toda a expectativa criada ao seu redor. Mas o restaurante já não vende apenas pratos. Vende tempo, surpresa e emoção.

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É esse equilíbrio que define o novo luxo gastronômico. Ele não está só no sabor do que se prova, mas naquilo que continua sendo degustado depois: a lembrança. Uma fotografia pode registrar o jantar para as redes sociais. Um vídeo pode compartilhá-lo. O que fica, porém, é outra coisa: a sensação de ter estado em um lugar onde, por algumas horas, era possível tomar parte em uma história. O estômago e os olhos agradecem pela graça alcançada.

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011

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