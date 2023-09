O objeto em foto de herdeiro que chamou atenção de ‘namorado’ de Gugu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rose Miriam e os filhos João Augusto, 21 anos, e as irmãs Marina e Sofia, ambas com 19, estão curtindo um cruzeiro em Bahamas, no Caribe. Em meio a uma briga pela herança, o clima entre eles parecia de cordialidade nas fotos divulgadas nas redes sociais. O chef Thiago Salvático, que pede na Justiça o reconhecimento de união estável com Gugu, falou com a coluna sobre os últimos acontecimentos.

O que você achou da divulgação da viagem de férias de Rose com os filhos mostrando a boa relação entre eles? Eu acho ótimo que João, Marina e Sofia tenham tido uma boa viagem em família. Independentemente de Rose nunca ter sido companheira, e de ter descumprido o acordo que tinha com Gugu (de que teriam apenas coparentalidade e de que ela sairia na mídia para atender as demandas profissionais dele), ela sempre será a mãe.

Você acha que essa divulgação da viagem em família pode ter algum impacto nos processos? Não… Quer dizer, na verdade, por um detalhe, até que sim. Por acaso João aparece nas fotos com o relógio que eu dei de presente para o pai dele no último aniversário. Passamos esse último aniversário do Gugu (abril de 2019) em Portugal. E comprei lá de presente esse relógio que ele havia ficado encantado por ser solar. Nós tínhamos um plano de levar energia solar para famílias carentes, então esse presente foi importante para Gugu por ser ligado a esse sonho que tínhamos juntos.

