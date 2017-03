Jonas afasta rumores sobre China e renova com o Benfica

Jonas seguirá no Benfica. Durante a última janela de transferências, rumores ligaram o atacante brasileiro ao futebol chinês, mas o clube de Lisboa não só garantiu sua permanência, como estendeu o vínculo de Jonas nesta quarta-feira. No clube desde 2014, quando deixou o Valencia, o jogador de 32 anos vestirá a camisa do Benfica até 2019.

“Estou muito feliz por ficar em um clube que sou bastante identificado. Estou contente e isso se vê dentro de campo. Sempre que visto a camisa para defender o Benfica é uma alegria imensa. Fico satisfeito por ampliar o meu contrato até 2019 e espero continuar a conquistar muitos títulos. Quero, ainda, agradecer o carinho dos torcedores, a confiança do presidente e de todas as pessoas”, comentou Jonas.

Em 97 jogos pelo clube de Lisboa, o atacante marcou 71 gols e é um dos principais atacantes do elenco atualmente, ao lado do grego Mitroglou.

(Com Gazeta Press)