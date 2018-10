Ao vivo: Globo promove último debate entre presidenciáveis do 1º turno

A TV Globo promove na noite desta quinta-feira 4, a partir das 22h, o último debate eleitoral entre os candidatos à Presidência da República antes do primeiro turno das eleições de 2018. O líder das pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL), estará ausente por recomendações médicas. Participarão os candidatos Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede).

Acompanhe ao vivo o debate da Globo com os presidenciáveis:

20:57 – Datafolha nos estados: Veja pesquisas para SP, RJ, MG, DF e PE

São Paulo: Doria tem 26%, Skaf, 24%, e Márcio França, 16%

Rio de Janeiro: Paes tem 24%, Romário, 16%, e Indio, 10%

Minas Gerais: Anastasia tem 32%, Pimentel, 21%, e Zema, 15%

Distrito Federal: Ibaneis (MDB) chega a 32%; Eliana (Pros) tem 14%

Pernambuco: Câmara vai a 42% e pode vencer em primeiro turno

20:50 – Teste: Que presidenciável sou eu?

Responda ao teste com vinte questões sobre temas que estão em pauta na campanha eleitoral deste ano e descubra qual candidato tem propostas mais parecidas com as que você defende.

20:47 – As propostas dos candidatos

Você sabe o que pensa o seu candidato preferido na corrida eleitoral deste ano sobre temas centrais para o futuro do país discutidos nas eleições 2018, como gastos públicos, política econômica, Previdência, privatizações, programas sociais e segurança pública? Confira aqui as principais ideias e propostas dos presidenciáveis sobre esses e outros assuntos.

20:43 – Ausente, mas no ar

O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, decidiu não comparecer ao encontro desta quinta-feira por recomendações médicas. Ele teve alta no sábado, após um mês de um ataque à faca durante um de campanha. No entanto, ele gravou uma entrevista exclusiva para a TV Record, que será exibida no Jornal da Record, veiculado no mesmo horário do debate.

20:30 – Datafolha: Bolsonaro cresce três pontos e vai a 35%

O Datafolha divulgou na noite desta quinta-feira, 4, uma nova pesquisa eleitoral com as intenções de voto na disputa pela Presidência da República. Líder da corrida presidencial no primeiro turno, Jair Bolsonaro (PSL) passou de 32% para 35% da preferência do eleitorado, 13 pontos a mais que o segundo colocado, Fernando Haddad (PT), que foi de 21% para 22%.