O atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), cresceu quatro pontos percentuais e pode ser reeleito já no primeiro turno se o cenário se mantiver. Câmara passou de 38% para 42% e tem mais do que a soma dos votos nos adversários.

Em segundo lugar, aparece o senador Armando Monteiro (PTB), oscilou negativamente em dois pontos, passando de 30% para 28%. Os candidatos Dani Portela (PSOL), Maurício Rands (Pros) e Júlio Lóssio (Rede) possuem 3% cada um. Ana Patrícia Alves (PCO) e Simone Fontana (PSTU) aparecem com 1% cada.

Se descontados brancos, nulos e indecisos, considerando apenas os chamados “votos válidos”, Paulo Câmara vai a 52%, percentual necessário para a vitória antecipada. Monteiro, 35%, Lossio e Portela, 4%, Rands, 3%, Ana Patrícia, 2% e Simone, 1%.

Brancos, nulos e indecisos são 19%. Caso Câmara e Monteiro se enfrentem no segundo turno, o candidato do PSB teria 46% e o adversário, 36%. O levantamento foi contratado pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de S.Paulo e divulgado na noite desta quinta-feira, 4.

A nova pesquisa Datafolha ouviu 1.482 eleitores em 59 municípios entre os dias 03 e 04 de outubro. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação PE-05100/2018.