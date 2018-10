Numa simulação de segundo turno entre os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), o militar reformado aparece com 44% das intenções de voto contra 43% do petista, segundo levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (4). Como a margem de erro é de dois pontos porcentuais, eles estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos somam 10%, e 2% não souberam responder.

Bolsonaro também empataria tecnicamente com o tucano Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo tem 43% contra 42% do deputado federal. Brancos e nulos chegam a 13%, e 2% não souberam.

O único cenário em que o candidato do PSL, que lidera as pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, perderia no segundo seria com Ciro Gomes (PDT). O ex-governador do Ceará venceria por 48% a 42%. Brancos e nulos somam 9% e 2% não souberam responder.

O Datafolha também simulou um segundo turno entre Alckmin e Haddad. O tucano aparece com 42% contra 38% do petista. Eles estão empatados no limite da margem de erro.

O instituto ouviu 1.512 pessoas, entre 3 e 4 de outubro. O levantamento foi registrado sob o número DF-05113/2018. O nível de confiança é de 95%.