Datafolha em MG: Anastasia tem 32%, Pimentel, 21%, e Zema, 15%

A três dias do primeiro turno das eleições, o Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 4, uma nova pesquisa para a corrida pelo governo de Minas Gerais. O levantamento indica que o senador Antonio Anastasia (PSDB) continua na liderança, com 32%, redução de 1 ponto porcentual em relação ao Datafolha anterior, publicado em 28 de setembro.

O segundo lugar na disputa mineira tem um empate técnico no limite da margem de erro, que é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, entre o atual governador, Fernando Pimentel (PT), e o empresário Romeu Zema (Novo). Pimentel caiu de 24% para 21% e Zema avançou de 9% para 15%.

Em seguida vêm Adalcléver Lopes (MDB), com 5%; João Batista Mares Guia (Rede), com 2%; e Dirlene Marques (PSOL), Claudiney Dulim (Avante) e Alexandre Flach (PCO), com 1% cada. Jordano Metalúrgico (PSTU) não pontuou.

Eleitores que pretendem votar branco ou nulo somam 13%. Os que não souberam responder ou não responderam são 9%.

A nova pesquisa Datafolha para o governo de Minas Gerais ouviu 1470eleitores em 73 municípios fluminenses entre nos dias 3 e 4 de outubro. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação MG-02076/2018.