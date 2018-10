O candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, cresceu mais oito pontos, chegou a 32% das intenções de voto e abriu dezoito sobre a segunda colocada, Eliana Pedrosa (Pros), que caiu de 16% para 14%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (4).

Ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no DF, Ibaneis teve um crescimento impressionante desde o início da campanha eleitoral. No primeiro levantamento do Datafolha em 22 de agosto, ele tinha apenas 5%. Candidato ao governo com o maior patrimônio — 94 milhões de reais declarados –, ele investiu quase 3 milhões de reais do próprio bolso em sua campanha.

O atual governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), foi de 12% para 11%, e está em terceiro. O deputado federal Rogério Rosso (PSD) subiu dois pontos, alcançando agora 10%. Já Alberto Fraga (DEM) caiu de 10% para 7%.

A candidata do PSOL Fátima Sousa tem 5%. General Paulo Chagas (PRP) possui 4%, Júlio Miragaya (PT) e Alexandre Guerra (Novo), 3%, cada um. Renan Rosa (PCO) e Guillen (PSTU) não pontuaram. Brancos e nulos somam 6%; outros 4% não souberam ou não responderam.

Votos válidos

Nos votos válidos, que excluem nulos e brancos, Ibaneis aparece com 35% das intenções. Eliana tem 16%, empatada tecnicamente com Rollemberg, que possui 13%. A margem de erro é de três pontos porcentuais. Rosso tem 11%, e Fraga, 8%. Os demais não chegam a 5%.

Segundo turno

Em simulação de segundo turno, Ibaneis venceria Eliana com 57% a 27%. Se o candidato do MDB disputasse com Rollemberg, ganharia com 61% a 23%. Ibaneis também venceria Fraga, com 63% a 20%.

O Datafolha ouviu 1.512 pessoas, entre 3 e 4 de outubro. O levantamento foi registrado sob o número DF-05113/2018. O nível de confiança é de 95%.