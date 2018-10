Record exibirá entrevista com Bolsonaro na hora de debate na Globo

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, não comparecerá ao debate da TV Globo na noite desta quinta-feira 4, mas concedeu uma entrevista exclusiva à TV Record que será exibida no Jornal da Record, atração que vai ao ar a partir das 21h45, próximo ao horário em que será veiculado pela emissora concorrente o encontro dos seus principais adversários, o último do primeiro turno da campanha.

Em nota divulgada pelo portal R7, do grupo Record, a emissora informa que a entrevista com Bolsonaro será exibida simultaneamente nos seus canais no Facebook, Twitter e YouTube. O candidato do PSL informou que não comparecerá ao debate na TV Globo em virtude das suas condições médicas. Ele teve alta do Hospital Albert Einstein no último sábado, após quase um mês de um ataque com faca sofrido durante ato de campanha.

O debate da TV Globo vai ao ar a partir das 22h e terá a participação dos candidatos Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede).

A decisão de vetar a participação do líder das pesquisas no debate foi do cirurgião Antônio Macedo, um dos médicos que atendeu o deputado federal no Albert Einstein. Para o médico, o candidato ainda não está em condições médicas de participar de eventos do tipo. “Ele está muito bem, mas não está em condições de ficar mais do que dez minutos conversando”, disse.

Desde segunda-feira, Bolsonaro tem feito transmissões ao vivo em sua página no Facebook para discutir propostas de campanha, sempre por volta das 20h40, coincidindo com o horário eleitoral gratuito. Nesta quinta, com a finalidade de “concorrer” com o debate da Globo, a transmissão deve se iniciar por volta das 22h, mesmo horário previsto para o encontro entre os adversários.