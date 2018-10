Frases inacreditáveis dos candidatos no debate da TV Globo

Às vésperas do primeiro turno das eleições 2018, os candidatos a presidente da República mostraram suas armas no debate da TV Globo, o último antes da votação.

A ausência do Cabo Daciolo, do Patriota, que se tornou garantia de risos no estúdio nos debates de outras emissoras, não foi sentida. Os candidatos capricharam nas frases de efeito e muitas viraram memes. Algumas delas:

De Alvaro Dias:

“Muito prazer, William Bonner. Eu o vejo pessoalmente pela primeira vez. Outros tiveram o privilégio antes.”

De Meirelles para Boulos:

“Sei que pode parecer estranha para você essa história de trabalhar”.

De Boulos para Meirelles:

“Você é um banqueiro. Banqueiro não trabalha”.

De Boulos:

“Ao contrário do que se diz aqui na Globo, o agro não é pop. O agro é tóxico”.

De Ciro para William Bonner:

“Acabei de merecer ganhar seu voto”.

(Após alertar o mediador sobre um ajuste no roteiro do debate)

De Alckmin:

“Eu zerei o ICMS da farinha de trigo, do pão, do macarrão, da bolacha sem recheio”.

(Iniciando a discussão mais tradicional da internet no Brasil, sobre a terminologia “bolacha ou biscoito”)