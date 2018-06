Eleições 2018: mapa das propostas

Você sabe o que pensa o seu candidato preferido na corrida eleitoral deste ano sobre temas centrais para o futuro do país, como gastos públicos, política econômica, Previdência, privatizações, programas sociais e segurança pública? Confira aqui as principais ideias dos presidenciáveis sobre esses e outros assuntos e suas eventuais mudanças de posicionamento ao longo da campanha eleitoral. Embora o PT mantenha a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, seu nome não foi incluído no levantamento por estar tecnicamente impedido de disputar as eleições pela Lei da Ficha Limpa.