Datafolha no RJ: Paes tem 24%, Romário, 16%, e Indio, 10%

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 4, uma nova pesquisa eleitoral que mostra as intenções de voto na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. A três dias da votação no primeiro turno, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) continua na liderança da disputa, com 24% da preferência, oscilação negativa de 1 ponto porcentual em relação ao Datafolha anterior, divulgado em 28 de setembro.

Em segundo lugar aparece o senador Romário Faria (Podemos), com 16%. Na pesquisa da semana passada, o parlamentar aparecia com 14%. O crescimento de Romário se deu dentro da margem de erro, que é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O candidato do Podemos está empatado no limite da margem de erro com o deputado federal Indio da Costa (PSD), que passou de 8% para 10%.

Em seguida na corrida pelo Palácio Guanabara vêm Tarcísio Motta (PSOL) e Wilson Witsel (PSC), com 9% cada; Márcia Tiburi (PT), com 5%; Pedro Fernandes (PDT), com 6%; Marcelo Trindade (Novo), com 2%; André Monteiro (PRTB), com 1%; Luiz Eugênio (PCO) e Dayse Oliveira (PSTU) não pontuaram.

Eleitores fluminenses que pretendem votar em branco ou nulo somam 13%; indecisos são 5%.

O levantamento não considerou, pela primeira vez, o nome do ex-governador Anthony Garotinho, que teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa. Garotinho, que aparecia com 15% na pesquisa anterior, está impedido de fazer campanha.

O novo Datafolha para o governo do Rio de Janeiro ouviu 1.484 eleitores em 42 municípios fluminenses entre os dias 3 e 4 de outubro. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação RJ-02155/2018.

Votos válidos

Em votos válidos, isto é, excluídos brancos, nulos e indecisos, Eduardo Paes tem 29%; Romário, 19%; Indio, 12%; Witsel, 9%; Motta, 9%; Fernandes, 6%; Marcia, 5%; Trindade, 2%; e Monteiro, 1%.

Apenas os votos válidos são considerados para o resultado da eleição. Se nenhum dos candidatos receber mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, haverá segundo turno.