AO VIVO: acompanhe a apuração do 2º turno das eleições 2020 pelo Brasil

Duas semanas após o primeiro turno das eleições municipais de 2020, eleitores de 57 cidades brasileiras com mais de 200.000 pessoas aptas a votar voltaram às urnas neste domingo, 29, para o segundo turno. A votação foi iniciada às 7h e terminou às 17h na maior parte do país, menos nos estados fora do fuso horário de Brasília.

Entre as capitais, dezoito terão os prefeitos eleitos hoje: Aracaju, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória. Devido à crise no abastecimento de energia, o primeiro turno em Macapá foi adiado para o dia 6 de dezembro e o segundo turno, se houver, está marcado para 20 de dezembro.

Das demais 39 cidades com segundo turno, dezesseis estão no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, que terá disputas em grandes centros como Guarulhos, Campinas e Ribeirão Preto.

Acompanhe abaixo, em tempo real, a apuração do segundo turno:

17h54 – Delegado Pazolini (Republicanos) é eleito prefeito de Vitória

Com 94,04% das urnas apuradas, o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito prefeito de Vitória, derrotando o candidato do PT, João Coser. Delegado Pazolini tem 58,63% dos votos válidos contra 41,37% do adversário. Vitória era uma das duas capitais em que o PT ainda concorria. A outra é Recife, com Marília Arraes.

17h42 – Edmilson Rodrigues (PSOL) é eleito prefeito de Belém

O deputado federal Edmilson Rodrigues (PSOL) foi eleito prefeito de Belém. Com 98,56% das urnas apuradas, Rodrigues teve 51,56% dos votos, 384.908 no total, contra 48,24% do Delegado Federal Eguchi (Patriota), 358.772 votos no total.

Rodrigues, que foi prefeito de Belém por dois mandatos (1997 – 2004), formou uma frente de partidos de esquerda para conseguiu retornar ao cargo. Apoiaram a eleição do candidato do PSOL os partidos PT, Rede, PCdoB, PDT e UP. Já Eguchi contava com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para disputar o segundo turno.

17h35 – A eleição em São Paulo, com disputa entre o prefeito Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno, teve 35,5% de abstenção, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).

17h23 – Candidato do PSOL à frente em Belém

Cerca de 20 minutos após o fim da votação, Belém é a capital cuja apuração está mais adiantada, com 92,86% das urnas apuradas: o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, tem 51,55% dos votos até agora, contra 48,45% do Delegado Federal Eguchi (Patriota). A diferença entre ambos é de pouco mais de 21.597 votos no momento.

17h00 – Votação encerrada na maior parte do país

16h59 – Ibope não fará boca de urna

Ao contrário do primeiro turno, o Ibope não fará pesquisas de boca de urna no segundo turno das eleições municipais. A assessoria de imprensa do instituto de pesquisas diz não haver um motivo específico para a decisão.

