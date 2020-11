TSE: 194 urnas eletrônicas foram substituídas até as 10h da manhã

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, até as 10h da manhã, 194 urnas eletrônicas tiveram de ser substituídas neste domingo de segundo turno. Elas apresentaram problemas de funcionamento ou instabilidade em 15 estados. Até o momento, nenhum município teve de utilizar cédulas de papel.

Para garantir o pleno funcionamento do sistema de votação por meio de urnas eletrônicas, 48.231 urnas estão à disposição como reserva técnica para serem utilizadas em caso de necessidade. Até agora não houve incidentes de maior relevância.

Neste sábado, a Polícia Federal prendeu, em Portugal, o hacker que teria atacado o TSE no primeiro turno das eleições municipais. Segundo informações da PF, o inquérito policial mostra que um grupo de hackers brasileiros e portugueses, liderados por um cidadão português, foi responsável pelos ataques criminosos aos sistemas do TSE. O grupo teria tido acesso ilegal aos dados de servidores públicos do tribunal e os dados foram divulgados no dia 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições.