MDB, DEM e PSDB ganham metade das capitais e consolidam a força do centro

O MDB foi o partido que mais fez prefeitos em capitais nas eleições de 2020, com cinco eleitos, seguido por PSDB e DEM, ambos com quatro vitoriosos. O resultado consolida a tendência já verificada no primeiro turno de que o centro político seria o grande vencedor das disputas municipais deste ano – somadas, as três siglas terão treze das 26 sedes de estado onde há prefeituras (Brasília não tem).

Na sequência, aparecem mais dois partidos de centro – PP e PSD – e duas legendas de esquerda – PDT e PSB –, todos com dois prefeitos eleitos cada. Depois, com um vitorioso cada um vêm Republicanos, PSOL, Podemos e Avante – estes dois últimos são as novidades da atual eleição porque nunca haviam conquistado uma prefeitura de capital.

Na comparação com 2016, perderam prefeitos o PSDB (elegeu sete há quatro anos), o PDT (havia feito três) e partidos que fizeram um prefeito na disputa anterior e agora não fizeram nenhum: PT, PCdoB, PMN, Cidadania (antigo PPS) e Rede. O maior derrotado foi o PT, que pela primeira vez em sua história ficou sem ganhar em nenhuma capital – em 1985 e 2016, seus piores anos, havia eleito ao menos um.

Ganharam cidades o DEM (havia eleito apenas um) e MDB (tinha quatro). Permaneceram com o mesmo número de cidades o PSD (dois), o PSB (dois) e o Republicanos (um). O PHS, que elegeu um prefeito em 2016, deixou de existir e foi incorporado pelo Podemos.

Pulverização menor

A eleição deste ano também teve menos partidos vitoriosos nas capitais (11), dois a menos que em 2016, quando treze legendas diferentes conquistaram prefeituras, estabelecendo assim a maior pulverização partidária em disputas desse tipo nas capitais.

É importante lembrar que ainda não foi disputada a eleição para a prefeitura de Macapá, que foi adiada em razão da crise no abastecimento de energia elétrica. As votações ocorrerão nos dias 6 de dezembro (primeiro turno) e 20 de dezembro (segundo turno, caso seja necessário).

Veja abaixo os prefeitos eleitos neste ano por partidos.

MDB

Sebastião Melo (Porto Alegre)

Maguito Vilela (Goiânia)

Emanuel Pinheiro (Cuiabá)

José Pessoa Leal (Teresina)

Arthur Henrique (Boa Vista)

PSDB

Bruno Covas (São Paulo)

Alvaro Dias (Natal)

Hildon Chaves (Porto Velho)

Cinthia Ribeiro (Palmas)

DEM

Eduardo Paes (Rio de Janeiro)

Bruno Reis (Salvador)

Rafael Greca (Curitiba)

Gean Loureiro (Florianópolis)

PSD

Alexandre Kalil (Belo Horizonte)

Marquinhos Trad (Campo Grande)

PP

Cícero Lucena (João Pessoa)

Tião Bocalom (Rio Branco)

PSB

João Campos (Recife)

João Henrique Caldas (Maceió)

PDT

José Sarto (Fortaleza)

Edvaldo Nogueira (Aracaju)

PSOL

Edmilson Rodrigues (Belém)

AVANTE

David Almeida (Manaus)

REPUBLICANOS

Lorenzo Pazolini (Vitória)

PODEMOS

Eduardo Braide (São Luís)