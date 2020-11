A última esperança de Boulos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Guilherme Boulos conversou longamente com Marcelo Freixo por telefone na tarde deste sábado, 29.

Ambos concordaram sobre qual é a variável que pode levar o candidato do Psol à vitória em São Paulo: uma enorme abstenção entre os mais velhos, faixa do eleitorado em que Bruno Covas lidera com folga.

O tucano também sabe que a possível ausência dos mais velhos representa o maior risco à sua reeleição, tanto é que ontem ele visitou cinco eleitores com mais de 50 anos de idade.