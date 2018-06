AO VIVO: Encontro histórico entre Trump e Kim Jong-un ocorre em Singapura

Nesta terça-feira (12), às 9h locais em Singapura (22h de segunda-feira no horário de Brasília), ocorre pela primeira vez um encontro entre um presidente em exercício dos Estados Unidos e um líder da Coreia do Norte – um dos regimes mais fechados do planeta. O encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un tem como principal objetivo discutir a desnuclearização da Coreia do Norte após mais de um ano de tensões envolvendo o país, seus vizinhos Coreia do Sul e Japão, além dos Estados Unidos.

VEJA acompanha ao vivo o encontro e a chegada dos dois líderes à pequena cidade-Estado de Singapura, que sediará o evento. Às 22h de Brasília Trump e Kim se cumprimentam e posam para fotos. Na sequência, ambos terão um encontro privado com 45 minutos de duração prevista. Só depois disso terá início à cúpula e ao almoço de trabalho para discussões reais. Às 5h da manhã de terça-feira do Brasil, Trump deve dar uma coletiva de imprensa – caso as conversas tenham sido positivas, é possível que Kim Jong-un também responda às perguntas dos jornalistas.

21h26: Recapitulando a história – Destino do navio USS Pueblo será trofeu ou sinal de derrota para Trump

(de 11 de junho às 17h56)

Trump será primeiro presidente em exercício dos EUA a reunir-se com o líder norte-coreano; Jimmy Carter fez acordo com Kim Jong-Il em 1994

Tópico menos mencionado da agenda do encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte, o destino do USS Pueblo será um trofeu tão importante para Donald Trump quando o compromisso de Kim Jong-Un destruir seu programa nuclear. O USS Pueblo, navio-espião americano que hoje serve como museu em Pyongyang, é um dos temas épicos do conflito entre as duas Nações.

Pressionado por setores conservadores, que ainda se lembram do caso e que estão na base de seu apoio, Trump quer o navio de volta para casa. Kim dificilmente quererá se desfazer desse símbolo de triunfo sobre os Estados Unidos.

Sob a alegação de realizar estudos hidrográficos na costa da Coreia do Norte, o navio da Marinha americana foi cercado e tomado pelas Forças Armadas norte-coreanas em janeiro de 1968. Enquanto ainda sob cerco, o capitão Loyd Bucher ordenou a queima de todos os documentos confidenciais. Aquela foi a primeira vez, desde 1807, que um navio de guerra americano fora tomado por forças inimigas. No confronto, 14 marinheiros foram feridos e um deles morreu.

Tripulação do USS Pueblo

A tripulação, com 83 membros, tornou-se prisioneira de Pyongyang por 11 meses. Sob pressão internacional, o então líder norte-coreano, Kim Il-Sung, avô de Kim Jong-un, autorizou a libertação dos presos, entregues na Ponte de Não Retorno da Zona Desmilitarizada, na fronteira entre as duas Coreias. A liberação ocorreu apesar de um incidente que a poderia ter abortado.

Em dezembro de 1969, Kim Il-Sung aceitara a proposta de fotografar os prisioneiros, para comprovar aos Estados Unidos que eles estavam bem. A revista Time incumbiu-se da tarefa. Posando em uniforme, com os rostos tranquilos, os marinheiros cruzaram os dedos de forma a mostrar o médio – um sinal de que estavam perdidos ou de mandavam ao inferno Pyongyang ou até mesmo Washington.

Os norte-coreanos perceberam mas demoraram para interpretá-lo. Quando cientes do significado, iniciaram a “semana do inferno”, como os prisioneiros descreveram posteriormente a intensificação das torturas.

“Com toda a sinceridade, nunca achei que alguma vez nos libertassem. Talvez libertassem alguns marinheiros, mas tinha como certo que não iam me libertar”, disse Eddie Murphy, em entrevista ao jornal português Observador.

Os prisioneiros foram devolvidos aos Estados Unidos pelo porto de San Diego e recebidos pelo então governador da Califórnia Ronald Reagan, posteriormente eleito presidente do país. O USS Pueblo jamais retornou aos portos americanos.

Jimmy Carter

Mesmo se conseguir extrair do líder norte-coreano um acordo razoável em Singapura, Trump não terá sido o primeiro. Em outubro de 1994, o então presidente Jimmy Carter assinou na Coreia do Norte um acordo de desarmamento nucler com Kim Jong-Il, depois da retirada de Pyongyang do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Segundo a Times, por meio desse acordo, o avô de Kim Jong-un se comprometeu a congelar as atividades atômicas e a desmantelar as suas instalações nucleares em troca da construção de duas usinas para a geração de eletricidade e de fornecimento de petróleo.

O acordo de Carter e Kim Jong-Il fracassou em 2002, quando os Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte de conduzir enriquecimento de urânio. No ano seguinte, os Estados Unidos se engajaram nas negociações da Coreia do Sul, China, Japão e Rússia com a Coreia do Norte – o Acordo das Seis Partes. As conversas continuaram até 2008, quando o pai do atual líder, Kim Jong-il, aceitou acabar com seu programa nuclear. Não demorou um ano para Pyongyang retirar-se do acordo, em protesto contra a condenação internacional ao lançamento de um foguete de longo alcance por seu país.

20h48: Kim Jong-un faz primeira selfie de que se tem notícia durante visita ao Jardim Botânico de Singapura

Recluso, ditador norte-coreano aparece geralmente em fotos oficiais da mídia estatal

Um dos regimes mais fechados e menos democráticos do planeta, a Coreia do Norte é um enigma para muitos analistas estrangeiros. Mesmo a entrada de turistas é permitida a “conta-gotas” e com restrições diversas quanto a utilização de máquinas fotográficas, celulares, computadores ou acesso a Internet a partir do país.

Parte da paranoia do regime norte-coreano começa –e envolve– seu líder máximo, o ditador Kim Jong-un, que herdou o poder de seu pai, Kim Jong-il.

Submetida a uma série de sanções internacionais principalmente por conta de seu belicoso programa nuclear e de mísseis balísticos intercontinentais de longo alcance, a Coreia do Norte é impedida de comercializar ou manter contatos diplomáticos de alto nível com a maior parte dos países ocidentais.

Igualmente, seus líderes em geral e Kim Jong-un em particular, são impedidos de viajar para praticamente qualquer outro país.

Kim é tão recluso que pouco se sabe ao seu respeito: supõe-se que ele nasceu no dia 8 de janeiro, mas não há certeza sobre seu ano de nascimento, com fontes divergindo entre 1982, 1983 ou 1984 (ou seja, o ditador norte-coreano tem entre 34 e 36 anos de idade atualmente).

Em sua primeira visita oficial a Singapura, ele parece ter deixado de lado seu feitio ermitão e relaxado ao lado do chanceler e do ministro dos transportes do país que visita, posando para uma selfie ao lado de ambos – a primeira de que se tem notícia, ou que pelo menos tenha sido ampla e publicamente divulgada nas redes sociais.

13h20: Kim visita pontos turísticos de Singapura horas antes de reunião com Trump

Durante passeio, líder da Coreia do Norte tira selfie sorridente ao lado do chanceler de Singapura, Vivian Balakrishnan

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, que raríssimas vezes deixou a Coreia do Norte desde que assumiu o poder em 2011, está aproveitando seu compromisso em Singapura para conhecer os pontos turísticos da Cidade-Estado, apenas algumas horas antes de sua tão aguardada reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na noite desta segunda-feira (horário local), a primeira parada de Kim foi um parque à beira-mar com instalações futurísticas, o Gardens by the Bay, que ostenta a maior estufa de vidro e a maior cachoeira interna do mundo.

Policiais e transeuntes também foram vistos se reunindo do lado de fora do hotel Marina Bay Sands, cuja estrutura se assemelha a de uma prancha sobre três colunas na foz do rio de Singapura.

O Ministro de Relações Exteriores de Singapura, Vivian Balakrishnan, surpreendeu ao postar em seu Twitter uma selfie ao lado de um Kim sorridente, juntamente com o Ministro da Educação de Singapura, Ong Ye Kung.

O líder, cuja idade é estimada em 34 anos, não deixou seu país desde que assumiu o poder em 2011, a não ser para visitar a China e o lado sul-coreano da zona desmilitarizada da fronteira que separa as duas Coreias.

A delegação norte-coreana está aproveitando o luxo que uma das cidades mais ricas do mundo pode oferecer. Está hospedada no hotel cinco estrelas St. Regis, onde o lobby tem um piso de mármore, lustres extravagantes e grandes obras de artes penduradas nas paredes. O buffet de café da manhã custa 35 dólares por pessoa, o mesmo que a maioria dos norte-coreanos ganha em um mês.

Entre os cerca de 30 norte-coreanos vistos no café da manhã na segunda-feira, estavam alguns dos homens mais poderosos do regime, normalmente apenas vistos por observadores da Coreia do Norte em fotografias publicadas pela imprensa estatal enquanto se apresentam em eventos oficiais.

A reunião com o presidente americano será às 9h da manhã de terça-feira (12), no horário loca (22h desta segunda-feira no horário de Brasília). A Casa Branca informou mais cedo que os dois líderes conversarão a sós ao começo da cúpula.