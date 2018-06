Conheça o cardápio do almoço entre Trump e Kim Jong-un

Após duas reuniões em Singapura, Donald Trump e Kim Jong-un também participaram nesta terça-feira (12) de um almoço oficial. Ao lado dos chefes de Estados, comeram outros importantes membros dos governos dos Estados Unidos e da Coreia do Norte.

O repórter da agência de notícias Associated Press, Zeke Miller, divulgou uma cópia do cardápio do almoço que será oferecido às delegações. Entre as opções de pratos estão comidas típicas coreanas, malásias e chinesas.

Para a entrada, os líderes podem escolher entre um coquetel de camarão com salada de abacate, kerabu – uma iguaria da Malásia feita com arroz e pepino recheado -, ou um prato típico coreano chamado originalmente de Oiseon.

Participants and the menu for today’s working lunch: pic.twitter.com/yT6hP3QEdZ — Zeke Miller (@ZekeJMiller) June 12, 2018

Como refeição principal são oferecidos carne com batatas, brócolis e molho de vinho tinto; torresmo chinês, arroz Yangzhou e molho chili; e Daegu jorim, um prato típico da Coreia feito com bacalhau, rabanete e vegetais.

Para a sobremesa foram escolhidos como opção uma torta de ganache, sorvete Häagen-Dazs e uma torta Tropézienne.

Trump e Kim comerão em uma longa mesa, decorada com flores verdes e brancas. Quando os líderes entraram na sala para sua refeição, muitos fotógrafos registravam o momento. O presidente americano brincou sobre querer aparecer bem em uma “bela foto”.

Pouco antes, Trump afirmou esperar que as negociações com a Coreia do Norte serão “um grande sucesso”. “Acredito que será algo realmente bem-sucedido e que teremos uma relação formidável, não tenho dúvidas”, acrescentou.

Já o líder norte-coreano argumentou que seu país e os Estados Unidos superaram “muitos obstáculos” para realizar a histórica reunião.

“Houve muitas velhas práticas, preconceitos e obstáculos no nosso caminho até chegarmos aqui, mas superamos tudo isso”, afirmou Kim.