Encontro entre Trump e Kim é notícia em todo o mundo

O histórico encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, é manchete em todo o mundo. Grandes veículos como The New York Times, The Guardian, Le Monde e The Economist dão destaque para a reunião em Singapura.

O americano Times fala em “esperanças para um acordo”. Já o Washington Post cita uma “cúpula histórica em meio a altos riscos”.

Na Europa, a manchete do francês Le Monde lembra a grande conquista do presidente americano em iniciar os diálogos com a Coreia do Norte: “Cúpula Trump-Kim: ‘uma reunião fantástica’ para o presidente dos Estados Unidos”.

O The Guardian e a emissora americana CNN também noticiam a reunião com grande destaque e uma cobertura ao vivo.

Já o The Economist é um pouco mais pessimista sobre o futuro das negociações. “Negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte podem ter sucesso – a um preço terrível”, diz a manchete no site da revista.

Outros veículos pelo mundo, como o alemão Süddeutsche Zeitung, o japonês Asahi Shimbum e o Strait Times de Singapura também dão destaque para a reunião histórica.