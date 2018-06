Ao lado de Kim Jong-un, altura de Trump chama a atenção

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontraram nesta segunda-feira (terça-feira, no horário de Singapura) para uma histórica reunião. O principal tema das negociações é o programa nuclear de Pyongyang, porém outro detalhe chamou a atenção do mundo: a diferença de altura entre os dois líderes.

Trump tem 1,90, segundo o médico oficial do presidente. Já Kim mede 1,70 metros, de acordo com o governo norte-coreano. Porém, assim como outros dados pessoais do líder da Coreia do Norte, não é possível confirmar se a informação é exata.

Kim é tão recluso que pouco se sabe ao seu respeito: supõe-se que ele nasceu no dia 8 de janeiro, mas não há certeza sobre seu ano de nascimento, com fontes divergindo entre 1982, 1983 ou 1984 (ou seja, o ditador norte-coreano tem entre 34 e 36 anos de idade atualmente).

Submetida a uma série de sanções internacionais principalmente por conta de seu belicoso programa nuclear e de mísseis balísticos intercontinentais de longo alcance, a Coreia do Norte é impedida de comercializar ou manter contatos diplomáticos de alto nível com a maior parte dos países ocidentais.

Igualmente, seus líderes em geral e Kim Jong-un em particular, são impedidos de viajar para praticamente qualquer outro país.