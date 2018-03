Em visita inédita à China, Kim Jong-un promete desnuclearização

A imprensa da Coreia do Norte confirmou que o líder supremo do país, Kim Jong-un, visitou a China com a esposa, naquela que foi sua primeira viagem ao exterior no cargo e em pleno processo de melhora nas relações com a Coreia do Sul. Segundo a China, o líder se comprometeu com a desnuclearização e a se encontrar com autoridades dos Estados Unidos.

Os rumores sobre a visita de Kim a Pequim começaram na noite de segunda-feira, quando o trem blindado do regime norte-coreano foi visto na estação da capital chinesa, cujas autoridades elevaram de forma significativa as medidas de segurança.

Segundo a agência estatal norte-coreana de notícias KCNA, Kim chegou à China no domingo acompanhado pela esposa, Ri sol-ju, e o número dois do regime, Choe Ryong-hae, a convite do presidente do país, Xi Jinping, com quem se reuniu.

No encontro, Kim convidou Xi para visitar a Coreia do Norte quando julgar conveniente e “o convite foi aceito de bom grado”, segundo a KCNA.

“Kim Jong-un expressou sua alegria em realizar sua primeira reunião com Xi Jinping. Ressaltou a necessidade de se reunir frequentemente com os colegas chineses, incluindo Xi Jinping, para aprofundar ainda mais a relação de amizade e fortalecer a comunicação estratégica e a cooperação tática”, explica o texto da agência estatal.

Durante a visita, tanto Pequim como Pyongyang não informaram sobre a presença do líder norte-coreano na capital chinesa.

O governo sul-coreano, que até não agora não tinha se pronunciado sobre os rumores da viagem surpresa de Kim, também confirmou hoje a visita através de um porta-voz do escritório presidencial.

Esta viagem de Kim, a primeira que ele fez ao exterior desde que sucedeu no poder seu pai, Kim Jong-il, em 2011, ocorreu em meio às negociações diplomáticas sobre os encontros que terá em abril e maio com os presidentes de Coreia do Sul e Estados Unidos, respectivamente, para debater o possível desmantelamento do programa nuclear norte-coreano.

Reações

A China revelou já na terça-feira aos Estados Unidos a visita de Kim Jong-un ao país, segundo revelou a Casa Branca através de um comunicado. A comunicação entre Pequim e Washington incluiu uma mensagem do presidente da China, Xi Jinping, para o mandatário americano, Donald Trump.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que os Estados Unidos analisaram a viagem de Kim Jong-un com Seul e Tóquio. “Nós vemos este último acontecimento como mais uma prova de que nossa campanha de pressão máxima está criando a atmosfera apropriada para o diálogo com a Coreia do Norte”, afirmou a Casa Branca.

Em sua conta no Twitter, o presidente Donald Trump comentou que o presidente da China considerou a reunião com o líder norte-coreano como “muito boa”, mas acrescentou: “Entretanto, e infelizmente, sanções máximas e pressão devem ser mantidas a todo custo!”.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

Em outro post ele afirmou: “Durante anos e através de muitas administrações, todos disseram que a paz e a desnuclearização da península coreana não eram sequer uma pequena possibilidade. Agora há uma boa chance de que Kim Jong-un fazer o que é certo para o seu povo e para a humanidade. Aguardo a nossa reunião!”.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

A Coreia do Sul também viu de maneira positiva a viagem, considerando que a melhoria de laços entre os dois países vizinhos contribui para o atual clima de aproximação e a desnuclearização do regime.

“Em relação com as cúpulas (abril e maio) acreditamos que a melhoria de laços entre Pyongyang e Pequim ajudará na questão da desnuclearização e estabelecerá a paz na península”, afirmou hoje um porta-voz do Ministério da Unificação sul-coreano, sobre a viagem de Kim.

O Japão, por outro lado, pediu explicações sobre a reunião. “Queremos receber uma explicação completa da China”, disse hoje Abe durante um discurso no Parlamento japonês, onde também afirmou que o Japão “está coletando e analisando a informação com grande interesse” sobre esta visita secreta.

Abe é um forte defensor da política de “pressão máxima” sobre Pyongyang, em linha com Washington, e mostrou ceticismo quanto à disposição ao diálogo do regime desde que iniciou o “desgelo” entre as duas Coreias por causa dos Jogos Olímpicos de PyeongChang.

Mas o líder conservador japonês também tenta aproveitar esta abertura do regime para participar dos intensos contatos multilaterais e incluir os interesses nacionais na agenda, o levando a organizar uma visita iminente a Trump e a proposta de uma cúpula bilateral com Kim.

(Com agências de notícias)