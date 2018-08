Restaurantes participantes do Menu VEJA Comer & Beber Rio de Janeiro

Começa na quinta-feira (23) a segunda edição do festival gastronômico Menu VEJA Comer & Beber, apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Até o dia 23 de setembro, os cariocas e turistas que visitarem a capital fluminense terão a oportunidade de almoçar ou jantar em 78 restaurantes diferentes, pagando um valor fixo pela refeição completa em três etapas. No almoço, o combo de entrada, prato principal e sobremesa custará R$ 60,00; no jantar a refeição sairá a R$ 85,00 (serviço não incluso). Confira a lista completa com os endereços participantes:

Aconchego Carioca (Praça da Bandeira) – Jantar

Aconchego Carioca (Leblon) – Jantar

Adega do Pimenta – Almoço e Jantar

Adegão Português – Almoço e Jantar

Arab – Jantar

Bagatelle – Jantar

Barraca da Chiquita (São Cristóvão) – Almoço e Jantar

Barraca da Chiquita (Copacabana) – Almoço e Jantar

Bistrô Ouvidor (Centro) – Almoço

Bistrô Ouvidor (Botafogo) – Almoço

Café do Alto – Almoço

Camelo – Jantar

Camelo’s Kebab – Almoço e Jantar

Carmelo Restaurante – Jantar

Casa Carandaí – Almoço

China Town – Almoço e Jantar

Churrasqueira – Jantar

Cortés – Jantar

Demi-Glace Premium Grill (Rua Gonçalves Dias) – Almoço

Demi-Glace Premium Grill (Rua Mairink Veiga) – Almoço

Demi-Glace Restaurante (Rua México) – Almoço

Demi-Glace Restaurante (Rua do Lavradio) – Almoço

Espírito Santa – Almoço e Jantar

Fazenda Culinária – Almoço

Fellini – Jantar

Fim de Tarde – Almoço

Gabbiano Ristorante – Almoço e Jantar

Gouranga Veggie – Almoço

Casa Graviola (Barra) – Almoço e Jantar

Casa Graviola (Leblon) – Almoço e Jantar

Haru Sushi Bar – Almoço e Jantar

Ino – Almoço e Jantar

Intihuasi – Almoço e Jantar

Ki Restaurante – Jantar

L’Entrecôte de Paris (Barra) – Almoço e Jantar

Landhaus – Almoço e Jantar

Lorenzo Bistrô – Almoço

Luigi’s – Almoço e Jantar

L’Ulivo Cucina e Vini – Jantar

Málaga – Almoço

Mangue Seco – Almoço

Margutta – Almoço e Jantar

Mauá – Almoço

Mercearia da Praça – Almoço

Nam Thai – Almoço e Jantar

Nola – Jantar

Páru Inkas Sushi & Grill (São Conrado) – Almoço e Jantar

Páru Inkas Sushi & Grill (Botafogo) – Almoço e Jantar

Prima – Almoço e Jantar

Quitéria – Jantar

Rancho Português – Almoço e Jantar

Rosita Café – Almoço e Jantar

Rubaiyat Rio – Jantar

Soy – Almoço e Jantar

Taj Mahal – Almoço e Jantar

Tasca do Filho d’Mãe – Almoço e Jantar

Zuka – Almoço

Osteria Dei Sardi – Almoço e Jantar

Carmelo Armazém – Jantar

Casa Camolese – Jantar

Inverso Gávea – Jantar

Meza Bar – Jantar

Pabu Izakaya – Almoço e Jantar

Do Horto – Jantar

La Carioca Cevicheria – Almoço e Jantar

Cave Nacional – Jantar

Herr Pfeffer – Almoço e Jantar

Joaquina Bar & Restaurante – Jantar

Da Gema – Jantar

Santo Remédio – Almoço

Noi Gastronomia – Almoço e Jantar

Reserva Restobar – Jantar

Victória Rio – Jantar

Santo Scenarium – Almoço

L’Entrecôte de Paris (Ipanema) – Almoço e Jantar

L’Entrecôte de Paris (Gávea) – Almoço e Jantar

Urukum – Almoço e Jantar

Joaquina Bar & Restaurante – Jantar