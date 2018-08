O Gouranga Veggie está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Gouranga Veggie, entre os dias 25 de agosto a 23 de setembro, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 60,00 OU R$ 85,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Bolinho de “jacalhau” com molho sweet chilli ou Ceviche de pupunha

: Bolinho de “jacalhau” com molho sweet chilli ou Ceviche de pupunha Prato principal : Steak vegano, Kichadi de quinoa e aspargos grelhados com caramelo balsâmico ou Risoto de arroz negro com shiitake coberto com palha de alho-poró e tempurá de legumes com molho teriyaki

: Steak vegano, Kichadi de quinoa e aspargos grelhados com caramelo balsâmico ou Risoto de arroz negro com shiitake coberto com palha de alho-poró e tempurá de legumes com molho teriyaki Sobremesa: Torta cremosa de chocolate com mirtilo ou Pavê desconstruído de amendoim com doce de leite de castanha

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto no valor do Menu. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários e outros detalhes da promoção.

Gouranga Veggie. Avenida Gomes Freire, 625, 2° andar, Lapa, 2252-6052.