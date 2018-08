1. cortés asador_menu zoom_out_map 1 /5 Menu do restaurante Cortés, no Rio, para o festival Menu Comer & Beber (Nani Rodrigues/Divulgação)

2. cortés asador_arroz de costela zoom_out_map 2 /5 Arroz de costela suína, com grão-de-bico, quiabo tostado e ovo caipira, prato do Cortés no Menu Comer & Beber (Nani Rodrigues/Divulgação)

3. cortés asador_brochete de picanha zoom_out_map 3 /5 Brochete de picanha e legumes acompanhado de mandioca e farofinha de miga: receita do restaurante Cortés para o Menu Comer & Beber (Nani Rodrigues/Divulgação)

4. cortés asador_banana assada zoom_out_map 4 /5 Sobremesa do restaurante Cortés: banana-da-terra assada no carvão, melado de cana e gengibre (Angelo dal Bó/Divulgação)

5. cortés asador_churritos zoom_out_map 5/5 Uma das sobremesas do restaurante Cortés, no Rio, para o Menu Comer & Beber é uma porção de churos (Angelo dal Bó/Divulgação)

O Cortés está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Cortés, entre os dias 25 de agosto a 23 de setembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 85,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Jantar

Entrada : Caldinho de mocotó ou Coxinha de frango assado na parrilla

: Caldinho de mocotó ou Coxinha de frango assado na parrilla Prato principal : Arroz de costela suína, grão de bico, quiabo tostado e ovo caipira ou Brochete de picanha e legumes acompanhado de mandioca gratinada com manteiga de alho assado e farofinha de miga (opção de peixe no lugar da carne, com mesmo acompanhamento)

: Arroz de costela suína, grão de bico, quiabo tostado e ovo caipira ou Brochete de picanha e legumes acompanhado de mandioca gratinada com manteiga de alho assado e farofinha de miga (opção de peixe no lugar da carne, com mesmo acompanhamento) Sobremesa: Banana-da-terra assada no carvão, melado de cana e gengibre ou Churros de doce de leite

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Cortés. Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, 4º piso, 3576-9707. 19h/22h15.