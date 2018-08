O Bagatelle está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Bagatelle, entre os dias 25 de agosto a 23 de setembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 85,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Jantar

: Tartare de thon (tartare de atum, guacamole, vinagrete jalapeño e chips de aipim) ou Soupe de l’oignon (sopa cremosa de cebola, cebola caramelizada, queijo gruyère gratinado e focaccia) Prato principal : Gnocchi a la truffe ou Hachis Parmentier d’Agneau (assado de batata-baroa,

: Gnocchi a la truffe ou Hachis Parmentier d’Agneau (assado de batata-baroa, cordeiro, cogumelos, queijo gruyère) Sobremesa: Mousse au chocolat ou Tarte tatin (torta quente de maçã com sorvete)

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Bagatelle. Jockey Club, Praça Santos Dumont, 31, 2º andar, Gávea, 3435-0355 e 3062-5048. Ter., qua. e dom. 19h/0h.