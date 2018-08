O Urukum está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Urukum, entre os dias 25 de agosto a 23 de setembro, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 60,00, enquanto no jantar pagarão R$ 85,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Caldinho de feijão com espuma de couve ou Salpicão vertical de legumes ao molho da casa com palhas de batata-doce e beterraba

: Caldinho de feijão com espuma de couve ou Salpicão vertical de legumes ao molho da casa com palhas de batata-doce e beterraba Prato principal : Picadinho carioca servido com arroz de banana, ovo poché e farofa de milho ou Fettuccine de jerimum ao molho de gorgonzola

: Picadinho carioca servido com arroz de banana, ovo poché e farofa de milho ou Fettuccine de jerimum ao molho de gorgonzola Sobremesa: Dupla de cocadinhas assadas feitas com coco e maracujá com geleia caseira ou Sorvete de tapioca com calda de maracujá e farofa doce de gengibre

Jantar

Entrada : Linguine de chuchu com camarão marinado no limão e gengibre, servido com ervas aromáticas e pimenta dedo-de-moça ou Salada Urukum

: Linguine de chuchu com camarão marinado no limão e gengibre, servido com ervas aromáticas e pimenta dedo-de-moça ou Salada Urukum Prato principal : Namorado em crosta de ervas com vatapá, brandade de chuchu e vinagrete de banana ou Mignon de sol grelhado e servido com musseline de abóbora e manteiga de coentro

: Namorado em crosta de ervas com vatapá, brandade de chuchu e vinagrete de banana ou Mignon de sol grelhado e servido com musseline de abóbora e manteiga de coentro Sobremesa: Rocambole de churros recheado com doce de leite e servido com calda de chocolate derretido ou Prestigioso (bolinhos de tapioca com coco recheados com chocolate)

Urukum. Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória, 2556-1201. Seg. e Ter. 12h/16h; qua. a sex. 12h/22h; sáb. e dom. 12h/0h.