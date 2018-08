1. Aconchego Carioca - Almofadinha de Camarão zoom_out_map 1 /3 Almofadinha de camarão, entrada do jantar no Aconchego Carioca (Eduardo Almeida/Estudio Semente/Divulgação)

2. Botequim Convida_Medalhão com alligot_Ricardo Bhering zoom_out_map 2 /3 Medalhão de carne de sol guarnecido de pirão de queijo, prato do jantar no Aconchego Carioca (Ricardo Bhering/Divulgação)

3. Botequim Convida_Sobremesa Manga com tapioca_Ricardo Bhering (1) zoom_out_map 3/3 Creme de tapioca com manga, sobremesa do Aconchego Carioca (Ricardo Bhering/Divulgação)

O Aconchego Carioca está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Aconchego Carioca, entre os dias 25 de agosto a 23 de setembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 85,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Jantar

Entrada : Almofadinha de camarão (massa de tapioca com queijo coalho e recheio de camarão temperado)

: Almofadinha de camarão (massa de tapioca com queijo coalho e recheio de camarão temperado) Prato principal : Medalhão de carne de sol com pirão de queijo

: Medalhão de carne de sol com pirão de queijo Sobremesa: Creme de tapioca com manga

Aconchego Carioca (Praça da Bandeira). Rua Barão de Iguatemi, 245, Praça da Bandeira, 2273-1035 e 3598-7500. Ter. a sáb. 18h/22h30