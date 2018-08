O Málaga está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Málaga, entre os dias 25 de agosto a 23 de setembro, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 60,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Salada de folhas da casa

: Salada de folhas da casa Prato principal : Ravióli de cabrito com queijo da Serra da Estrela

: Ravióli de cabrito com queijo da Serra da Estrela Sobremesa: Torta de limão

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Málaga. Rua Miguel Couto, 121, Centro 2253-0862 e 2233-3515. Seg. a sex. 11h/19h30 (sáb. até 17h).