O Osteria Dei Sardi está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Osteria Dei Sardi, entre os dias 25 de agosto a 23 de setembro, no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 60,00, enquanto no jantar pagarão R$ 85,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Bruschetta puglia (tomate, salsinha, alho, cebola e rúcula)

: Bruschetta puglia (tomate, salsinha, alho, cebola e rúcula) Prato principal : Risotto campagnola (risoto arbório, alho, cebola, abobrinha, brócolis, espinafre, açafrão e vinho branco)

: Risotto campagnola (risoto arbório, alho, cebola, abobrinha, brócolis, espinafre, açafrão e vinho branco) Sobremesa: Panna cotta (creme de leite e baunilha com caldas de frutas vermelhas)

Jantar

Entrada : Bruschetta Sicilia (pomodoro temperado, aliche, pasta de atum e orégano) ou Bruschetta Emilia Romagna (presunto de parma, rúcula e parmesão)

: Bruschetta Sicilia (pomodoro temperado, aliche, pasta de atum e orégano) ou Bruschetta Emilia Romagna (presunto de parma, rúcula e parmesão) Prato principal : Robalo em crosta de nozes (robalo, farofa de nozes, alho, azeite e pimenta-do-reino), acompanhado de risoto de espinafre e açafrão ou Mignon em cama de formaggio e funghi acompanhado de pappardelle ao pesto (pasta fresca típica da Emilia Romagna, servida com molho extra virgem, manjericão, basílico, alho, parmesão e nozes)

: Robalo em crosta de nozes (robalo, farofa de nozes, alho, azeite e pimenta-do-reino), acompanhado de risoto de espinafre e açafrão ou Mignon em cama de formaggio e funghi acompanhado de pappardelle ao pesto (pasta fresca típica da Emilia Romagna, servida com molho extra virgem, manjericão, basílico, alho, parmesão e nozes) Sobremesa: Mousse de chocolate (creme de leite, chocolate amargo, ovos e açúcar) ou Mousse de maracujá (creme de leite, leite condensado, suco de maracujá, gelatina incolor) ou Tiramisù (mascarpone, creme de ovo, açúcar, biscoito, café e sambuca)

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto no valor do Menu. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários e outros detalhes da promoção.

Osteria Dei Sardi. Rua São Cristóvão, 339, São Cristóvão, 3851.6444. Ter. a dom. 11h30/23h.