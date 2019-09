Onde assistir aos vencedores do Emmy 2019

Game of Thrones (HBO Go)

Maior fenômeno da televisão na última década, Game of Thrones foi líder de indicações no Emmy 2019 – concorreu a 32 estatuetas e levou 12, incluindo a de série dramática, principal categoria da noite. Baseada nos livros do George R. R. Martin, a série narra a luta pelo “Trono de Ferro”, que simboliza o domínio de Westeros e dos 7 reinos.

Chernobyl (HBO Go)

A produção da HBO levou para casa as estatuetas de série limitada e roteiro de série limitada. A minissérie conta a história do desastre nuclear de Chernobyl e é dividia em 5 episódios de uma hora cada.

Adam Nagaitis no papel de Vasily Ignatenko Adam Nagaitis no papel de Vasily Ignatenko

Killing Eve (Globoplay)

O drama de espionagem desenvolvido por Phoebe Waller-Bridge (sim, a mesma de Fleabag) tem duas temporadas e já foi renovado para terceira. No enredo, a agente do MI5 Eve Polastri (Sandra Oh), passa a perseguir a assassina Villanelle (Jodie Comer), mas as mulheres acabam obcecadas uma com a outra. Jodie Comer e Sandra Oh concorriam a estatueta de “Atriz em Série Dramática” – Comer levou o prêmio para casa.

TELEVISÃO – Sandra e Jodie em Killing Eve: obsessão perigosa TELEVISÃO – Sandra e Jodie em Killing Eve: obsessão perigosa

Pose (Fox Premium)

Produzida pelo aclamado Ryan Murphy, Pose traz para as telas a cena LGBT de Nova York em 1980. A série é transmitida pelo canal fechado Fox Premium e está disponível online no aplicativo da FOX. Billy Porter levou o prêmio de ator em série dramática por seu papel como Pray Tell.

Billy Porter em cena na série Pose Billy Porter em cena na série Pose

Ozark (Netflix)

Estrelada por Jason Bateman, a série conta a história de uma família que segue para um resort nas montanhas de Ozark, Missouri, depois que o patriarca se envolve em uma lavagem de dinheiro fracassada e traficantes barra pesada. Julia Garner levou o prêmio de atriz coadjuvante em série dramática -desbancando Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams e Gwendoline Christie, estrelas de Game of Thrones.

Cena da série ‘Ozark’, drama criminal disponível na Netflix. Cena da série ‘Ozark’, drama criminal disponível na Netflix.

Fleabag (Amazon Prime)

Um dos destaques da noite, a comédia Fleabag narra a história de uma mulher de meia idade que se divide entre sessões de terapias e uma vida sexual intensa – é quase um vício. Phoebe Waller-Bridge voltou pra casa com a estatueta de atriz em série cômica, além dos prêmios de roteiro e direção.

Phoebe Waller-Bridge em ‘Fleabag’ (Foto: Channel 4/Divulgação) Phoebe Waller-Bridge em ‘Fleabag’ (Foto: Channel 4/Divulgação)

Barry (HBO Go)

Barry é um matador de aluguel com problemas psicológicos encarregado de assassinar um ator em formação. Durante a perseguição, o criminoso acaba encantado pelo ofício da interpretação, mas deixar para trás uma vida de crimes é mais difícil do que se pensa. A comédia da HBO é repleta de um humor sombrio rendeu a Bill Hader a estatueta de melhor ator em série cômica.

Bill Hader em cena na comédia Barry Bill Hader em cena na comédia Barry

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

Depois de ter dominado as categorias de comédia no Emmy 2019, Marvelous Mrs. Maisel segue firme – neste ano, a série levou para casa os prêmios de ator e atriz coadjuvante com Tony Shalhoub e Alex Borstein. A série acompanha uma dona de casa nos anos 50 que passa a levar a vida como comediante após um divórcio.

Rachel Brosnaham em ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ Rachel Brosnaham em ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

Olhos que Condenam (Netflix)

O drama de Ava Duvernay é baseado é baseado no caso real que ficou conhecido como “Os cinco do Central Park” – Nos anos 80, cinco jovens negros e latinos foram injustamente condenados pelo estupro de uma jovem em Nova York. Jharrel Jerome levou a estatueta por dar vida a Korey Wise, o único dos meninos que havia completado 16 anos na época do crime.

TELEVISÃO – Olhos que Condenam: caso real de jovens acusados injustamente TELEVISÃO – Olhos que Condenam: caso real de jovens acusados injustamente

Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

O filme interativo de Black Mirror conta a história da criação de um jogo de video game. O espectador controla os acontecimentos e é possível chegar a vários finais distintos dependendo das escolhas feitas. Bandersnatch levou o prêmio de Filme para TV.

‘Bandersnatch’, o filme de ‘Black Mirror’ ‘Bandersnatch’, o filme de ‘Black Mirror’

Fosse/Verdon (Fox Premium)

A minissérie biográfica acompanha o conturbado relacionamento do famoso coreógrafo Bob Fosse e da dançarina Gwen Verdon. A produção é exibida pelo canal fechado Fox Premium, e está disponível online para assinantes no aplicativo do canal. Michelle Williams ficou com o prêmio de atriz em série limitada.

Série do canal Fox retrata romance conturbado de famoso coreógrafo e dançarina Série do canal Fox retrata romance conturbado de famoso coreógrafo e dançarina

A Very English Scandal (Globoplay)

A minissérie conta a história real de Jeremy Thorpe (Hugh Grant), líder do partido liberal do Reino Unido nos anos 60. Homossexual, Thorpe escondia o relacionamento com outro nome, mas acaba por elaborar um plano que termina expondo o escândalo. Ben Whishaw, que interpreta o affair do político, ficou com o prêmio de ator coadjuvante em série limitada.

The Act (Hulu)

A série relata a perturbadora história real de Dee Dee Blanchard e sua filha Gypsy. A garota passou a vida acreditando ser doente, mas uma reviravolta na história revelou uma mãe controladora que causara os problemas da filha, que acaba por orquestrar o assassinato da mãe.

Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette) e Gypsy Rose Blanchard (Joey King) em The Act Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette) e Gypsy Rose Blanchard (Joey King) em The Act

Succession (HBO Go)

Comédia dramática da HBO, a série acompanha as intrigas de uma família dona de um império de mídia que luta pelo controle dos negócios frente aos problemas de saúde de seu patriarca.