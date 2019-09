Vote: qual série de comédia merece o Emmy 2019?

Com roteiros inovadores, a atual leva de séries cômicas — ou dramédias, em alguns casos — chamaram a atenção entre os indicados ao Emmy 2019, premiação que acontece no próximo domingo, 22. É o caso de Fleabag, trama criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge sobre uma jovem londrina que tenta lidar com a família caótica enquanto se recupera de duas grandes perdas. A série da BBC, disponível no Prime Video, da Amazon, é uma das favoritas ao prêmio, mas tem fortes concorrentes: a última temporada da sátira política Veep, vencedora na categoria por três anos consecutivos; e The Marvelous Mrs. Maisel, do Prime Video, vencedora do ano passado e a segunda produção com mais indicações neste ano: 20 no total, perdendo apenas para Game of Thrones, que obteve o recorde de 32 nomeações.

Entre os outros títulos, ainda encontram-se Barry, da HBO, que, na sua segunda temporada, concorre pela segunda vez; The Good Place, sucesso de crítica e público, mas que só conseguiu uma vaga na categoria em sua terceira temporada; Boneca Russa, que estreou na Netflix este ano com bons olhos da crítica e já tem uma segunda temporada garantida; e Schitt’s Creek, série canadense que chegou à competição pela primeira vez em sua quinta temporada.

No esquenta para a premiação, VEJA criou uma enquete para saber qual série é a preferida do público na categoria de melhor comédia.