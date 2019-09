O Emmy Awards é a premiação mais importante da televisão americana, mas o tapete vermelho é um show à parte. Na edição de 2019, personalidades como Emilia Clarke, Sandra Oh e Phoebe Waller-Bridge não decepcionaram na escolha dos trajes, e fizeram bonito para as câmeras.

Vote nos melhores looks do Emmy 2019 – clique no botão superior direito e escolha os seus favoritos