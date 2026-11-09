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Edições - Revista VEJA

Brasil

Brasília

Briga pelo Congresso promete incendiar mais uma vez o embate entre governo e oposição
Governo

As estratégias que estão na mesa de Lula para definir o time de ministros da nova gestão
Diplomacia

Lula enfrenta desafio de descer do palanque e retomar negociações com EUA e Argentina
Coluna

Murillo de Aragão: O pregão, o palanque e o poder
Polarização

Assédio eleitoral: a escalada das rixas entre grupos de lados distintos do ringue ideológico
Redes sociais

Militância digital petista mostra que não vai baixar a guarda e já tem novos planos
Apostas online

O jogo não acabou: proibidas por Lula, as bets viram pivô de nova ofensiva
Segurança pública

Investigações em São Paulo indicam caminho para asfixiar o crime organizado
Coluna

José Casado: País fecha siderúrgica e aumenta exportação de minério de ferro para quem lhe vende aço

Economia

Tributos

Carga de impostos revelada com a reforma tributária gera preocupação no setor produtivo
Coluna

Maílson da Nóbrega: O papel do ministro da Fazenda
Negócios

Em movimento liderado pelo Grupo SmartFit, cresce o número de academias boutique

Internacional

Especial

Derrota enfraquece Trump e gera dúvidas sobre como o republicano reagirá ao revés
Coluna

Mundialista: A virtude vai para os extremos

Geral

Comportamento

Os segredos de uma pequena vila na Sardenha para ampliar a longevidade humana
Saúde

Novos tratamentos permitem destruir o câncer sem impor cirurgias que mutilam órgãos
Beleza

Onda de procedimentos estéticos esconde clínicas clandestinas: saiba como se proteger
Sociedade

Casamentos viram celebração sob medida, com festas cada vez mais personalizadas
Primeira Pessoa

"A doença me devolveu o que mais importa"
Comportamento

Entre o estímulo e a competição: os aplicativos que 'contabilizam' hobbies
Diversão

Poucos centímetros, cifras gigantes: as miniaturas puxam a explosão dos kidults
Moda

A barra subiu: por que os minivestidos e as minissaias voltam às passarelas
Arte

Exposição e livro mostram a obsessão de Monet por tentar eternizar o fugaz
Em Cartaz

‘Rocky’, 50 anos: livro e filme mostram como Stallone criou o boxeador histórico
Livro Aberto

Os desafios da adaptação de ‘Os Imortais’, de Paulliny Tort, para o cinema
Em Cartaz

John Malkovich dá uma aula de atuação no ótimo filme ‘Cavalo Selvagem Nove’
Cultura

A mensagem de resiliência por trás da obra do mestre japonês Katsushika Hokusai
Os livros mais vendidos

Confira as obras que lideram a lista de VEJA nesta semana
O INFERNO DE TRUMP - 06/11/2026 O INFERNO DE TRUMP - 06/11/2026 Assinar a VEJA

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Entrevista Emerson Fittipaldi

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